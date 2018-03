330 43

Chimo Bayo presenta el primer vino 'techno-tinto', un "grito de libertad" con el espíritu de la Ruta del Bakalao

13/03/2018 - 21:35

El dj valenciano Chimo Bayo ha presentado este martes el primer vino 'techno-tinto', HU-HA, un caldo elaborado por Bodegas Arráez que nace como un "grito de libertad" que "al descorcharlo, te deja llevar por el espíritu de la Ruta del Bakalao".

VALÈNCIA, 13 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado el artista durante la fiesta en la que la firma ha dado a conocer este vino, un acto en el que también ha intervenido el director de la bodega, Toni Arráez, y ha estado conducido por el periodista Eugenio Viñas. Los asistentes han llenado la sala XL Xtralrge Playground de València para probar HU-HA en una 'techno-cata'. Entre los asistentes se encontraba el portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri.

Durante su intervención, Bayo --con sus icónicas gafas de sol-- ha asegurado que, para él, la Ruta del Bakalao "lo es todo". "No fue una época de mi vida, no está ligada a un espacio ni a un tiempo concretos. La ruta reside en aquellos que la vivimos. Es un espíritu de hedonismo, de diversión, de libertad total".

Cuando conoció al responsable de las Bodegas Arráez y "su forma peculiar de entender el vino", el dj ha explicado que se dio cuenta que lo "mucho" que tenían en común: "La pasión por lo que hacemos, que nos ha llevado a elaborar este vino, que no es más que la celebración de nuestra actitud ante la vida".

"No existía una categoría con la que nos sintiésemos identificamos, así que tuvimos que crearla", ha afirmado, antes de remarcar que no entiende "cómo a nadie se le había ocurrido esto de un vino para la gente joven".

En el etiquetado de la botella se puede leer que la uva se ha seleccionado "minuciosamente bajo el método 'esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo'", de forma que "en boca produce un 'chiquitán chiquiti tan tan tan, que tun bam bam que tun bam que tepe tepe tam pan pan que tun bam que pem'".

"DIRÁS 'HU-HA' Y LO ENTENDERÁS"

Con estos lemas, los creadores pretenden que, al descorchar la botella, la gente se "deje llevar por ese buen rollo que trajo la Ruta". "Cuando la bebas, dirás 'Hu-ha' y lo entenderás", ha ilustrado Bayo.

La idea surgió cuando Toni Arráez y él se conocieron por medio de una amiga. "Yo soy una de esas personas que siempre tiran del carro, en todo lo que hago. Pero siempre tiene que haber un tirón para que una cosa empiece", ha comentado.

En palabras del pinchadiscos, el 'techno-tinto' HU-HA es un "vino divertido", con una "calidad muy por encima del precio que se ha puesto". "El vino es, como yo digo a veces 'bienvenidos al espacio exterior', pues este vino es de la tierra, literalmente", ha agregado.

LIBERTAD, HEDONISMO Y FIESTA

"Queremos que la gente disfrute y, sobre todo, que comparta las cosas buenas de la vida con una copita de vino. Yo me imagino que todos cuando hemos conocido alguna chica, cuando tenemos una edad, pues no te vas a tomar unas cervezas, te vas con una botellita de vino, una copita de vino, y creo que transmite bastante ese toque de libertad, hedonismo y fiesta que significa Chimo Bayo y que significa el grito 'hu-ha'", ha remarcado.

Chimo Bayo se ha definido como "una persona a la que se respeta por ser auténtico", y, bajo este prisma, el vino HU-HA "tiene también ese concepto auténtico, el 'hu-ha' es auténtico y la Ruta del Bakalao fue algo auténtico, esa definición para todo esto vale".

UN VINO "ELEGANTE"

"Intento que la gente se divierta y se lo pase bien. Que sean sobre todo elegantes, yo creo que las personas se lo pueden pasar bien siendo elegantes con los demás, de eso trata toda mi vida, trata el vino, tratan mis canciones: de un canto a la libertad absoluta, y sobre todo sin hacer mal a nadie, yo creo que eso es una maravilla", ha reseñado.

Bayo ha definido así al primer vino 'techno-tinto' como "una idea muy bonita, muy conceptual, elegante", pues "la cuestión de la elegancia es importante por la actitud de las personas".

La imagen de este caldo recupera el color verde que Bayo utilizaba en sus actuaciones, "como si fuera un policía del espacio". "No ha habido otro color, porque es el que llevo toda la vida y el 'hu-ha también viene conmigo, yo nací con un 'hu-ha', en la mano, en vez de con un pan con un 'hu-ha'", ha zanjado.

UVA "REBELDE" E "INDOMABLE"

Por su parte, el responsable de la bodega ha explicado que HU-HA está elaborado con una uva "100% bobal, ya que "en este vino todo tiene sentido". Escogieron esta variedad por ser valenciana y por ser "la más rebelde, la más indomable y la más difícil de trabajar", pero también por transmitir frescura, "una potencia frutal que encaja y equilibra perfectamente esas sensaciones de libertad".

"El techno-vino es un concepto, hemos querido trasladarlo de esa manera porque el techno fue el hilo conductor de la Ruta del Bakalao, de un movimiento cultural, de libertad y hedonismo que congregaba a gente de todo el país con un mismo fin,: divertirse y disfrutar".

Arráez ha llamado a superar el contexto "encasillado y cuadriculado" en el que se suele consumir el vino: "Es el momento de romper ese esnobismo y esas reglas". De momento, Bodegas Arráez ha vendido ya 20.000 botellas del HU-HA y se ha marcado como objetivo alcanzar su "proyección internacional".

"En cuanto saltó la noticia, se pusieron en contacto con nosotros desde todas partes del mundo. Lo hemos sacado a la venta prácticamente hace dos días y tenemos vino vendido en Japón, en China proyectos pendientes en Alemania, en diferentes países de Europa, y desde luego nos han llamado de toda España", ha destacado.

