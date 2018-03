330 43

Junta adopta medidas en todos los juzgados para proteger la intimidad de los menores cuando declaran como víctimas

13/03/2018 - 21:08

Las ocho capitales dispondrán de salas Gesell en las sedes judiciales para evitar la victimización secundaria de los menores de edad

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha adoptado medidas en todos los juzgados para garantizar la intimidad y protección de los menores durante sus declaraciones en procesosjudiciales a fin de evitar una victimización secundaria, según ha informado este martes en el Parlamento la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.

La consejera, según ha informado su departamento, ha explicado que en todos los edificios judiciales de Andalucía donde no hay disponibilidad de espacios específicos o éstos no sean viables se han tomado ya medidas para que los menores víctimas de abusos sexuales o de otro tipo de delitos no sufran una segunda victimización a causa de tener que declarar en el proceso.

En donde sí hay disponibilidad de espacios, la Consejería de Justicia e Interior, según su titular, ya ha instalado la denominada Sala o Cámara Gesell, que consta de dos espacios separados por un paramento con un cristal que permite que se haga una declaración ante el juez con absoluta privacidad y respetando todas las garantías procesales.

Así se ha hecho ya en sedes judiciales de las capitales de Granada, Huelva,Jaén y Málaga, mientras que en Córdoba y Almería se está instalando, en Sevilla sólo falta el amueblamiento del espacio y la instalación de elementos audiovisuales, y en Cádiz se está a la espera de encontrar un lugar adecuado.

Este tipo de salas, según Rosa Aguilar, permite la preconstitución de la prueba, de forma que el menor sólo tenga que declarar una vez en un proceso judicial, y se prevé que incluso estas instalaciones puedan ser utilizadas por los juzgados de Familia o los institutos de Medicina Legal.

"El objetivo es procurar protección, facilitando que su testimonio sea utilizado como prueba anticipada, de forma que se puedan grabar pruebas preconstituidas que luego sirvan de prueba en el juicio, sin la presencia del menor", ha precisado la titular de Justicia e Interior.

