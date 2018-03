330 43

El Ayuntamiento trabaja dentro de Turisme de Barcelona la elección del nuevo director general

13/03/2018 - 20:14

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, Agustí Colom, ha asegurado este martes que el consistorio trabaja en el marco del consorcio Turisme de Barcelona en el proceso de selección del nuevo director general, tras la dimisión de Jordi William Carnes en febrero, y ha garantizado que el consorcio sigue funcionando adecuadamente.

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en la comisión de Economía a preguntas del popular Javier Mulleras, al que ha recordado que en el momento de la dimisión de Carnes calculó entre dos y tres meses el plazo para elegir nuevo director mediante un proceso abierto y transparente, algo que el Ayuntamiento trabaja en el consorcio, que incluye a la Cámara de Comercio de Barcelona y la Fundació Barcelona Promoció.

La comisión ha aprobado con el apoyo de todos los grupos presentes una propuesta del PDeCAT para que los ejes y asociaciones comerciales tengan facilidades para organizar muestras de comercio, ferias y eventos en la calle, como los del proyecto de iniciativa municipal la Pionera, un "espacio de incubación" al aire libre con el que no se deben comparar las condiciones del comercio, ha sostenido el comisionado de Economía Social, Álvaro Porro.

A preguntas de Cs, Porro ha descartado que la Pionera pueda acoger a vendedores de 'top manta', y ha resaltado que la idea de esta prueba piloto es que las entidades, proyectos y emprendedores puedan tener contacto con los consumidores por un tiempo limitado, en un espacio de alta rotación que "completa el ecosistema de incubadoras de la ciudad".

SELLO POR LA TASA TURÍSTICA

La comisión ha aprobado con el apoyo de todos los grupos presentes --no ha acudido la CUP-- una propuesta del PSC para crear un sello identificativo de los proyectos financiados por la tasa turística, desde la colaboración público-privada, para visibilizar el retorno positivo a la ciudadanía del turismo mediante esta tasa.

Con la abstención de BComú y el apoyo del resto de grupos, ha aprobado solicitar la incorporación de representantes de todos los grupos municipales y de sectores económicos en el Consejo Asesor de Promoción de la Ciudad, que incluye a responsables actuales y anteriores de promoción económica de Barcelona y a ámbitos económicos para asesorar de estrategias de la capital catalana.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha asegurado que se invitó a todos los grupos municipales a proponer a expertos, y ha avanzado que el Gobierno de Ada Colau está dispuesto a abrir este consejo y ampliarlo, especialmente para corregir la "falta excesiva de paridad de género" de este órgano consultivo, con la presencia de más mujeres.

También ha prosperado a propuesta de ERC instar al Gobierno municipal a presentar un plan de trabajo con calendario para elaborar un catálogo de comercios singulares de la ciudad y medidas para protegerlos, algo que ha contado con el apoyo de BComú, PDeCAT, ERC y el PSC, y la abstención de Cs y el PP.

A propuesta del PP, ha aprobado impulsar una campaña internacional de promoción de la ciudad más ambiciosa que la ya puesta en marcha, llamada 'Share Like Follow Barcelona', que el PP ha criticado porque ve insuficiente, algo que ha reunido los votos a favor también del PDeCAT y Cs, el rechazo de ERC y la abstención de BComú y PSC.

FALTA DE INICIATIVAS

Representantes de los grupos de la oposición se han quejado al empezar la sesión de que el orden del día no incluyera ningún punto ordinario de iniciativas del Gobierno municipal, que ha presentado su medida de digitalización del comercio, mercados y servicios pero no ha llevado ningún punto a votación, algo que han asegurado que no había ocurrido nunca en una comisión de Economía y Hacienda.

Pisarello ha recordado a los grupos de la oposición que el Gobierno de Colau acaba de aprobar su Presupuesto --sometido a una cuestión de confianza--, y ha sostenido que estas críticas "obedecen al teatro electoral".

DESACUERDO POR LOS APEUS

El concejal demócrata Raimond Blasi y la socialista Montserrat Ballarín han lanzado sendas preguntas sobre las pruebas piloto en el Born y Sant Andreu de las Áreas de Promoción Económica Urbana (Apeus) --áreas de colaboración público-privada para mejorar el entorno y las condiciones de los negocios--, que Colom ha dicho que dependen de una normativa que debe analizar el Govern --que se ha dado un año para hacerlo-- y otros asuntos jurídicos.

Blasi ha criticado que el asunto parece estar congelado, y Ballarín, que los promovió cuando el PSC formaba parte el Gobierno municipal, ha replicado a Colom que el ejecutivo de Colau no cree en este proyecto y que ha quedado en papel mojado, tras lo que ha abandonado la sala antes de que Colom terminara su intervención.

