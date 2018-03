330 43

Los Vermuts Embassa't de Sabadell duplican los conciertos en el mirador del Museu del Gas

13/03/2018 - 15:45

La cantante catalana Joana Serrat ofrecerá una actuación gratuita como previa de Sant Jordi

SABADELL (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

Los Vermuts Embassa't del Museu del Gas de Sabadell cumplen cinco años duplicando la oferta musical y se organizarán, además de los domingos de abril, también los de mayo en el mirador de este equipamiento cultural.

El presidente de Sabadell Sona Jove y comisario del programa, Arnau Solsona, ha justificado esta ampliación de actuaciones en la presentación del programa, hecha este martes en el Museu del Gas, por cumplirse cinco años de esta iniciativa y diez del festival Embassa't, que se celebrará los días 8 y 9 de junio en la ciudad con músicos en cartel como Mishima y Mazoni, entre otros.

Otra de las novedades será que de los ocho conciertos, dos serán gratuitos y tendrán lugar en la plaza del Gas de la ciudad, el primero el 22 de abril, antes de Sant Jordi, con la catalana Joana Serrat y el segundo, el 13 de mayo, con Intana, la banda barcelonesa liderada por la compositora Núria Moliner.

El 8 de abril arrancará el primer concierto en el mirador con la compañía del Baix Llobregat Flamaradas; el 15 de abril Ferran Palau, "el alma máter" de la formación Anímic, ha señalado Solsona, y cerrará el mes la cantautora Marta Knight, junto con el Cor Blanc, un dueto de electrónica de Barcelona.

El mes de mayo lo abrirá el irlandés instalado en Osona (Barcelona), Matthew McDaid; seguirá el día 20 los barceloneses Me and the Bees y el 27 Olivemoon para cerrar el ciclo, que como ha dicho Solsona tiene "acento femenino" y se sigue apostando por música independiente y con menos repercusión en los medios.

