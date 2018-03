330 43

Exviceconsejero de Innovación dice que ni él "ni la mayoría" de los investigados "conocimos irregularidades"

13/03/2018 - 15:47

Rodríguez Román no sabe cómo se ponen de acuerdo tantos cargos públicos para incumplir la legalidad en los ERE: ¿Había una contraseña para entrar al club?"

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

El exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha asegurado este martes en el juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que ni él "ni la mayoría" de los investigados en esta pieza "tuvimos conocimiento o sospechas de irregularidades".

Además, a pregunta de su abogado, José Manuel García-Quílez, sobre si participó en el acuerdo de la administración andaluza para crear un procedimiento específico para incumplir la ilegalidad en la concesión de ayudas sociolaborales, objeto del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, Rodríguez Román ha expresado que no sabe cómo se puede poner de acuerdo a tantos cargos público para hacer algo que "desconocíamos" y que llegaban a la Junta en distintas fechas, "¿cómo se hacía?, ¿había una contraseña para entrar al club?".

"Duele bastante" ha confesado el ex alto cargo de la Junta. La declaración de Rodríguez Román, para quien el Ministerio Fiscal solicita ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha continuado este martes en la vigésimo tercera sesión de la vista oral después de que comenzara su interrogatorio este lunes.

También a preguntas de su abogado, el que fuera viceconsejero de Innovación desde marzo de 2005 y abril de 2010 ha asegurado que "no conocía" que hubiera irregularidades por lo que "no podíamos sospechar" de la existencia de menoscabo de fondos públicos en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis.

"Nunca consentí menoscabo porque nunca he tenido información en ese sentido, en absoluto", ha insistido Rodríguez Román, quien minutos antes ha manifestado que "nunca" le trasladaron alguna sospecha de irregularidades en la firma de los convenios particulares.

Rodríguez Román ha insistido este martes, como ya hiciera ayer, que conoció las ayudas sociolaborales a través del director general de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) --antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)--, Miguel Ángel Serrano --también encausado--, y ha matizado que en el Consejo Rector de la agencia no se veían las ayudas sociolaborales, precisando, no obstante, que todas las operaciones que se llevaban a este órgano venían "respaldadas" por la asesoría jurídica y la Secretaría General de la propia agencia.

"¿POR QUÉ TENÍA QUE PEDIRLO?"

El exviceconsejero ha resaltado que la documentación aportada a los miembros del Consejo Rector era "muy completa y la necesaria", aunque nunca por ser viceconsejero de la agencia tuvo acceso a información con antelación. Por contra ha señalado que los informes de la intervención delegada sobre Control Financiero Permanente de la agencia no iban a este órgano ni nunca pidió que se llevará. "¿Y por qué tenía que pedirlo?", ha respondido al fiscal Manuel Fernández.

Rodríguez Román ha vuelto a explicar que Serrano le informó sobre las ayudas sociolaborales comentándole que la agencia sólo tenía una labor de intermediación para el pago de éstas y avisándole que, "a veces, Empleo no enviaba los fondos necesarios y se veían obligados a parar los pagos", como dijo este lunes.

El exviceconsejero ha insistido que los desfases detectados por la Intervención en los presupuestos de IFA/IDEA, que eran una cuestión de Empleo aunque la abordó con el viceconsejero de este ramo, Agustín Barberá, adoptando éste el compromiso de solucionarlo, "no afectaban a la cuenta de resultados de la agencia".

Precisamente sobre el informe adicional de la Intervención al informe del Control Financiero Permanente de la agencia con respecto al ejercicio 2003 pero entregado en 2005, el exviceconsejero ha señalado que Serrano le informó pero que "la agencia no tenía nada que hacer".*DECLARACIÓN DE JAVIER AGUADO

Concluido el interrogatorio de Rodríguez Román sobre las 11,40 horas de este martes, ha sido el turno para la declaración del ex secretario general técnico de la Consejería de Trabajo y de Empleo en distintos periodos Javier Aguado Hinojal, para quien el Ministerio Público también pide ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.

Aguado, funcionario de la Junta en funciones de administración financiera, fue secretario general técnico de la Consejería de Trabajo desde 1994 hasta el año 2000 y posteriormente de la Consejería de Empleo desde mayo de 2004 hasta mayo de 2008.

"La Secretaría General Técnica era como las amas de casa de la Consejería", ha afirmado, añadiendo que estaban "en la cocina" de todo el trabajo, entre ello, las modificaciones presupuestarias, que, según ha precisado, "era una mínima parte de nuestro trabajo".

El ex alto cargo ha defendido en reiteradas ocasiones durante su declaración que la Secretaría General Técnica era un órgano "tramitador" y no de fiscalización, tanto de las fichas de los programas presupuestarios o de las modificaciones al mismo, respondiendo a la mayoría de las preguntas de la Fiscalía que "no conoció o no recuerda".

Entre sus funciones, Aguado ha señalado que se encontraban el control presupuestario de la Consejería, el control del personal, el archivo, registro, esto es, los servicios generales del departamento de Empleo. En este sentido, ha manifestado que desconocía que la Dirección General de Trabajo, con Francisco Javier Guerrero al frente, contratará a personal de la empresa Umax para este órgano gestor.

El ex secretario general técnico ha señalado que cuando volvió a la Consejería en 2004 conoció el convenio marco firmado entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía, "aunque no lo tuve en mi mano, ni lo usé ni leí". Lo conoció, según ha añadido, porque era "público y notorio" en la Consejería.

Sobre el programa presupuestario 31L, a cargo del que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas, Aguado ha señalado que conoció su objetivo y fines a partir de la Ley de Presupuestos de la Junta del año 2004. A este respecto, ha comentado que este programa era "deficitario" y los parlamentarios "lo sabían".

Al respecto del desfase presupuestario en las cuentas de IDEA, Aguado ha reconocido que "sabíamos" que había "más peticiones de la Dirección General de Trabajo para pagar las ayudas que créditos presupuestarios". A este respecto, ha asegurado que las modificaciones presupuestarias, "en parte", se usaban para "cubrir" los expedientes que IFA tenía que pagar al estar "sin saldo" porque Empleo "no había las transferencias de financiación por escasez presupuestaria".

Por último y entre otras cuestiones, ha señalado que no tuvieron conocimiento de la retención de crédito a IFA/IDEA en 2004 por parte de la Intervención, aunque ha precisado que las retenciones "no significan que se prohibiese seguir gastando, sino responder a las deudas pendientes".

EL PRÓXIMO LUNES, TURNO DE ANTONIO FERNÁNDEZ

La sesión de este martes ha terminado con la petición del abogado del exconsejero de Empleo Antonio Fernández al tribunal por una cuestión de organización del calendario de declaraciones, debido a que su representado sigue con "disfonía" y su situación de salud no mejora, solicitando a la Sala que Fernández no declare en jornadas de sesiones de mañana y tarde para evitar su agotamiento.

El tribunal, tras preguntar a las partes, ha decidido que tras Aguado sea el turno, como estaba previsto, de la ex secretaria general técnico de Empleo Lourdes Medina y Fernández comience su declaración el próximo lunes, día 19 de marzo.

