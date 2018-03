La primera huelga general feminista supera las expectativas con un seguimiento masivo

Yo como hombre reconozco que la condición de hombre me ha beneficiado bastante a lo largo de mi vida. En la casa tengo que trabajar menos, no me siento culpable porque la casa esté sucia o desordenada, me limito a hacer aquellas tareas que me indica mi mujer. Cuando paseo por la calle no tengo miedo que un garrulo se meta conmigo. Cuando escogí mi profesión tenía más alternativas y mejor pagadas que ellas. Si conduzco me molesta que me adelante una mujer, si voy en bici ni te cuento, nos han educado para sentirnos superiores a las mujeres.



Ya es hora de cambiar esto, y son las mujeres las que lo están haciendo y lo van a seguir haciendo, los tiempos han cambiado y es imparable el poder femenino. A la larga esto acabará beneficiando también a los hombres, puesto que el ser machito todo el día también puede llegar a ser cansado