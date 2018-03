330 43

El PP exige al Principado un crédito extraordinario con "acento inversor"

7/03/2018 - 20:57

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha insistido este miércoles en la necesidad de que la ley de crédito extraordinario que impulsa el Gobierno asturiano tenga "acento inversor".

OVIEDO, 7 (EUROPA PRESS)

En la última reunión del comité regional, Fernández ha dicho que si no hay presupuesto regional se debe a que el Gobierno del Principado no tuvo "libertad suficiente" para entablar una negociación con el PP.

Unido a ello, ha lamentado que consecuencia de la prórroga presupuestaria hay una minorizacion de recursos y de respuesta a los problemas de los asturianos. Asimismo, ha indicado que si bien el crédito extraordinario es útil, pero no es válido si no concentra recursos en la inversión.

En cuanto a la posible instauración de la cooficialidad del asturiano, ha augurado que conllevará muchos problemas para los asturianos, y no consta que sea una demanda mayoritaria de los mismos. Es por ello, que insistirán en trasladar a la ciudadanía lo que supondría en su vida la cooficialidad. "No hay oficialidades voluntarias", ha advertido. "Sin ninguna alteración ni enfado, pero tenemos perfecto derecho a defender nuestras ideas", ha reivindicado.

Ha aludido, además, a la implantación del Grado de Organización Industrial, del que ha indicado que se desconoce si se hará o no. A su juicio, la Consejería de educación no fue "ágil" en la tramitación, a lo que ha recalcado que no es cuestión de que no lo apruebe el Ministerio de Educación. Fernández, asimismo, cree que esta discrepancia entre Principado y Universidad no favorece para dar oportunidades a los jóvenes que se quieran formar en este ámbito.

Ha destacado, por otro lado, la "oportunidad histórica" del Plan de Vías, con el compromiso presupuestario del Ministerio de Fomento. Ha visto necesario, eso sí, celeridad en la firma del nuevo convenio.

Fernández, en otros orden de cosas, ha aludido a poner en marcha una iniciativa para conseguir que el Parque Nacional Picos de Europa, del que se conmemora este año su centenario, sea declarado Patrimonio de la Humanidad, que supondría un justo reconocimiento a cuestiones paisajistas, pero cuya tramitación no ha llevado a cabo el Gobierno regional.

Ha animado, en este caso, a hacer una recogida masiva de firmas en Asturias "para tratar de sacar los colores a un Gobierno pasivo", que no solo no vela por los intereses de los asturianos sino que está desaparecido.

PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA

También ha aprovechado para trasladar el sentimiento de pésame del PP y de profunda tristeza que invadió a todos los ciudadanos y españoles por el fallecimiento de Enrique González Castro 'Quini', que tuvo la capacidad, a su juicio, de unir por encima de los colores a los asturianos en la defensa de un fútbol "limpio".

Además, ha hecho mención también a la aparición en el embalse de Arbón del cuerpo de la gijonesa Paz Fernández Borrego, que se encontraba desaparecida. Ha trasladado, en este sentido, el sentimiento de dolor del PP por esta muerte y ha mostrado su deseo a que que las otras dos asturianas desaparecidas, Lorena Torre y Concepción Barbeira, en un tiempo "lo más brevemente posible" puedan reunirse con sus familias y amigos.

Ha incidido, a este respecto, en el hecho de que tres asturianas desaparecieron, aunque sin vinculación aparente, en poco tiempo. Unido a ello, ha resaltado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajan en su búsqueda lo hacen con "profesionalidad y sigilo", al tiempo que ha deseado que lo hagan también con eficacia para que encontrarlas.

PUBLICIDAD