Primera huelga feminista en España: las claves de la convocatoria del 8M

Señores y Señoras: la relación a largo-medio plazo se basa en el respeto y la colaboración. si el hombre esta hecho un desgraciado trabajando 12 horas al dia fuera de casa y la mujer tiene un trabajo a tiempo partido o no tiene trabajo lo lógico es que ella se encarge de la mayoria de las tareas domesticas, de la misma forma, si algún hombre da con una mujer que lo mantiene que menos que cuando la mujer llegue a casa estén las cosas hechas.



Senores, ustedes no son reyes, y Señoras ustedes no son reinas, la tostada se debe repartir en base a quíen trae el dinero a casa y punto. sea hombre o mujer.



Respecto a las desigualdades salariales que cacarean algunas... diganme que empresa paga menos por diferencias de genero, en todas las que he pisado a igual puesto, responsabilidad y horas igual salario, si no tachariamos a los empresarios de tontos y todabia no he conocido a uno tonto, mucho menos cuando se trata de ahorrar dinero.



Esta manifestación me parece una aberración de pilares de convivencia y respeto.