Marín insiste en que el PSOE-A "se equivoca" con el documento de financiación, que "no mejora la vida de los andaluces"

5/03/2018 - 20:20

El presidente y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha insistido este lunes en que el PSOE-A "se ha equivocado" en el documento que finalmente ha salido adelante en el grupo de trabajo sobre la financiación autonómica desarrollado en el Parlamento andaluz ya que "no mejora la vida de los andaluces ni de los españoles" y, además, contempla "subir los impuestos".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Marín ha recalcado que el documento aprobado por el PSOE-A, PP-A, Podemos e IU plantea un modelo que "no es el que Andalucía necesita", al tiempo que ha afeado a los socialistas "las formas" con las que ha llevado a cabo su negociación.

En cuanto al contenido del texto, el líder andaluz de Cs ha rechazado que "ignore" poner en marcha políticas de evaluación o de lucha contra el fraude y que defienda subir los impuestos, "porque todo aumento de la bolsa de recursos pasa por subir los impuestos".

"No es un documento para mejorar la vida de los andaluces ni de los españoles, todos hemos dicho que Andalucía está infrafinanciada, pero no hay un solo experto que haya dicho cuánto es necesario y cómo hay que recaudarlo", ha abundado.

A su juicio, hay que buscar corregir las desigualdades que sufre Andalucía "pero dentro del conjunto de España". "Siendo andaluz, si voy a un hospital en Madrid me gustaría que me tratasen como en Andalucía pero en el documento síntesis no se habla de carta de servicios, ni de qué servicios o ni qué derechos vamos a reconocer a los ciudadanos", ha agregado Marín, quien ha puesto como ejemplo que "sin tener un menú, ¿cómo sé yo cuánto me va a costar la comida?".

Ha lamentado que, a pesar de que la propuesta de Susana Díaz cuando se creó el grupo de trabajo era que se elaborase un documento síntesis de las propuestas de los cinco grupos, al final esto no ha resultado así porque ante la inacción del presidente del grupo, el popular Pablo Venzal, "el PSOE-A presentó un documento ya acordado con Podemos e IU y nos dice al resto que son lentejas".

"No acepto pulpo como animal de compañía, quiero debatir un documento, plantear un documento síntesis, y ese debate se ha hurtado", ha proseguido el líder andaluz de Cs, quien ha garantizado que, al contrario de lo que dice el PSOE-A, su partido no está de acuerdo con el principio de ordinalidad sino que defiende "incentivar". "Es muy fácil sacar de contexto algunas cuestiones", ha apostillado.

Así las cosas, Marín ha asegurado que a Cs no le da miedo no apoyar la financiación y ser el único partido andaluz que no se suma al acuerdo del grupo de trabajo: "No nos da miedo defender en lo que creemos", ha aseverado.

REFORMA ELECTORAL

En otro orden de cosas, el portavoz parlamentario ha explicado que cuando presionan a los socialistas lo que defienden es que cumplan con el contenido del pacto de investidura que firmaron con Cs, con la reforma de la ley electoral pero también con otras normas como la de Formación Profesional, la de emprendimiento o la de la sostenibilidad de la sanidad pública.

"Pedimos que cumpla sino que no hubiera firmado el documento", ha agregado Marín antes de confiar en que el 15 de marzo, como se comprometió, el PSOE-A lleve al Parlamento una propuesta para reformar la ley electoral, y "si no estamos de acuerdo con su documento, pondremos en marcha una proposición de ley para que el voto de los andaluces valga lo mismo".

En este sentido, Marín ha incidido en que parece que ni el PSOE-A ni el PP-A creen en la igualdad ni quieren la limitación de mandatos: "No quieren la reforma electoral para seguir manteniendo los escaños" porque "saben que tienen escaños que no les corresponden".

Entretanto, Marín ha reconocido que cuando ha firmado los acuerdos con el PSOE-A nunca ha esperado que se cumplan al cien por cien, "pero hay que ponerlos en marcha, no hay excusas, hay mayoría para sacar adelante las iniciativas". "Hay que ver la voluntad del gobierno de poner en marcha esos proyectos de ley aunque soy consciente de las dificultades", ha aseverado antes de apuntar que Cs siempre está dispuesto a dialogar o a ver propuestas "pero no por imposición".

"AL PP-A SE LE HAN ATRAGANTADO LOS SONDEOS"

De otro lado, y respecto a los sondeos que son favorables a Cs, Marín ha agradecido al respaldo y ha dicho confiar en que una gran parte de andaluces entienda que Cs es una fuerza "que no sólo vino a quedare, sino que también viene a gobernar Andalucía".

Y así, y a la luz de los datos que ha obtenido el PP-A en las encuestas, el líder andaluz del partido naranja ha considerado que al partido de Juanma Moreno "se le han atragantado los sondeos y está en una situación de bloqueo a nivel autonómico", "más preocupado por las elecciones que por lo que hay que hacer".

"Cs no sólo vino a la política andaluza para quedarse, el objetivo es seguir creciendo y en 2019 poder plantarle cara a cualquier fuerza que compita con nosotros", ha añadido antes de explicar que se presentará a las primarias de su partido para volver a ser candidato a la Junta, y si tiene que enfrentarse con Luis Salvador, "un gran amigo que está haciendo un gran trabajo en el Congreso y en Granada, estaré encantado de enfrentarme a quien se presente".

