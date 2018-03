330 43

Una asamblea de trabajadores decidirá hoy si refrenda los paros convocados por el sindicato de Maquinistas de Metro

5/03/2018 - 7:49

Una asamblea de trabajadores convocada por el sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid decidirán este lunes si aprueban los paros parciales planteados por el colectivo para los días 9, 13 y 15 de enero, en protesta por la falta de seguridad de la compañía ante la presencia de amianto en la red del suburbano.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La propuesta de paros ya ha sido notificada a la dirección de la empresa y ahora serán los trabajadores del colectivo, en turnos de mañana y tarde, los que acuerden si la huelga se realiza. Los paros se plantean el día 9 para de 9 a 15 horas, de 5.30 a 9.30 el día 13 de marzo y de 17 a 21.45 horas en el caso del día 15.

A su vez, el sindicato de Maquinistas ha planteado al consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, que está dispuesto a desconvocar los paros si firmaba un documento en el que se hace responsable de que, en la actualidad, los usuarios y trabajadores de Metro no están expuestos a amianto.

El pasado miércoles, el portavoz del sindicato de Maquinistas de Metro, Juan Antonio Ortiz, solicitaba también la dimisión de Carabante por su "mala gestión" a la hora de aplicar medidas para evitar los riesgos para trabajadores y usuarios ante la presencia de amianto.

"Las negligencias efectuadas dentro del suburbano madrileño han dado como resultado graves enfermedades diagnosticadas e irreversibles en algunos trabajadores, un número que podría aumentar de no tratar con la seriedad que requiere tanto el tema del amianto, como otras sustancias nocivas que pudieran existir dentro del metro de Madrid", relata el sindicato.

El viernes Carabante aseguró que no piensa dimitir por la polémica generada por la presencia de amianto en instalaciones y trenes del suburbano y cree que en el conjunto de la empresa se "están haciendo las cosas correctamente" de cara a trabajar por lograr el mejor servicio público.

"No voy a dimitir en ningún caso, creo que las cosas se están haciendo bien, creo que las cosas se hacen correctamente en Metro y estamos trabajando para hacer el mejor servicio público posible y garantizar la seguridad de los viajeros y evitar riesgos a los trabajadores", especificó Carabante.

Por otro lado y en referencia a los paros convocados para marzo por el sindicato de Maquinistas, consideraba que esta organización está haciendo un "uso político" del derecho a huelga y cree que esta movilización debe tener un motivo "laboral", algo que no aprecia en este caso.

Sobre la propuesta que ofrece el sindicato de desconvocar los paros si rubrica un documento ofrecido en el que se hace responsable de que las instalaciones son seguras para usuarios y trabajadores, Carabante subrayó que se garantiza la seguridad en la red de Metro pero que él no va a firmar ese escrito porque no es un técnico experto en la materia y, en consecuencia, no puede "certificar nada".

Asimismo, insistió en que los usuarios y trabajadores tienen la seguridad de que no hay ningún riesgo para su salud en el suburbano madrileño e invita a esta central sindical a recapacitar de cara a desconvocar estas movilizaciones, debido al perjuicio que originarían para los usuarios y la propia empresa.

