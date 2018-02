330 43

El PP propone aumentar hasta los 30 años el descuento de transporte público para jóvenes

23/02/2018 - 14:15

El Grupo Popular Parlamentario presentará, a propuesta de las Nuevas Generaciones, una proposición no de ley en la que propone aumentar hasta los 30 años la franja de edad en el descuento de transporte público para jóvenes.

PALMA DE MALLORCA, 23 (EUROPA PRESS)

Según ha expuesto en un comunicado este viernes la formación, la medida, que será sometida a debate y votación el lunes en el Parlament, beneficiaría a más de 70.000 jóvenes de Baleares.

La portavoz del PP en la Cámara balear, Margalida Prophens, ha asegurado que se trata "de justicia y un tema fundamental para los jóvenes" y ha acusado al Govern de "no haber apostado por el transporte público", pese a contar con 1.350 millones de euros más.

Asimismo, Prohens ha insistido en la necesidad de "creer en los jóvenes" como usuarios del transporte público y ha recordado que la ley de juventud aprobada por el PP en 2006 ya reconocía que los jóvenes tienen esta consideración hasta los 30 años.

Por su parte, la presidenta de NNGG Baleares, Margalida Vicens, ha reconocido que actualmente a los jóvenes "les cuesta mucho más que hace unos años encontrar un trabajo y tener un acceso a la vivienda". Por ello, cree que es "necesario" que el actual Govern aumente la franja del descuento.

PLAZAS TURÍSTICAS

Por otra parte, sobre la pérdida de 3.600 plazas turísticas, Prohens se ha mostrado "sorprendida" con la decisión del Govern cuando "la principal fuente económica es el turismo".

Para la diputada 'popular', "el principal problema es que tenemos un gobierno que no cree, no le gusta y no entiende el turismo, es el castigo que tenemos que sufrir los ciudadanos de Baleares".

