Sindicato Unificado de Policía denuncia la situación "tercermundista" que tienen en cuanto a medios materiales

22/02/2018 - 13:20

La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, ha destacado este jueves que los mayores problemas con los que cuenta la Policía Nacional están a nivel de "medios materiales", ya que aún se encuentran en una situación "tercermundista" en muchos aspectos.

Durante la celebración del IX Congreso Federal de Castilla-La Mancha del SUP, Gracia ha señalado que la Policía no cuenta todavía con pistolas táser o defensas extensibles, medios que ha considerado "que se tendrían que dotar desde que se sale de la Academia".

Ha aseverado que los problemas en Castilla-La Mancha "son iguales" a los del resto de España, ya que durante unos años "se ha vivido con una tasa de reposición muy baja", lo que ha llevado a una "falta de efectivos", y a que los policías tengan que desarrollar jornadas más largas para poder llevar a cabo un servicio de calidad. "A costa de nuestras espaldas", ha dicho.

Otro problema, según ha comentado, son las infraestructuras, ya que hay "comisarías muy viejas" a las que "se tendrían que dotar de partidas presupuestarias" para, en algunos casos, "mejorar" y en otros hacer "nuevas dependencias policiales".

"LA PEOR PAGADA DEL ESTADO"

Mónica Gracia ha lamentado que la Policía Nacional sea la "peor pagada del Estado", a pesar de tener "las mayores responsabilidades", algo que se "demostró en Cataluña y día a día con nuestro trabajo", por lo que ha pedido al Gobierno central que "actúe". "Ya está bien de no reconocer nuestro trabajo", ha dicho, a lo que ha añadido que quieren que se les equipare con el resto de operadores de seguridad.

A preguntas de los medios, Gracia ha explicado que lo que se piden son 1.500 millones de euros para conseguir esta equiparación, ya que no es "de justicia" que haya un policía con menos funciones y cobre más que un Policía Nacional o un Guardia Civil, por lo que las condiciones pasan por 500 millones cada año hasta 2020.

Gracia ha asegurado que actualmente las negociaciones "están rotas", ya que es una negociación del Gobierno de España y "ellos sabrán si quieren una seguridad de calidad o que se siga trabajando en estas condiciones", afirmando que "no se va a parar" hasta conseguirlo.

Sobre las medidas a adoptar, ha comentado que el próximo miércoles habrá una reunión entre los sindicatos y las asociaciones para analizar que todas las medidas de presión que se realicen no "pongan en riesgo" que la Guardia Civil "sea sancionada", ya que es un cuerpo con carácter militar y que así no les "supongan sanciones".

VIAJE A BRUSELAS

Además ha informado de que se está cerrando un viaje a Bruselas en el que trasladarán a Europa la problemática de la Policía Nacional y la Guardia Civil en España para que los "eurodiputados lo conozcan", pues "esto no pasa en ningún otro país de Europa".

Gracia ha asegurado que tienen el apoyo de los sindicatos de clase, así como de las asociaciones civiles, pero para la secretaria general el mayor apoyo "son los ciudadanos", ya que el 1 de octubre "se dio una lección de lo que es el Estado", se hizo en "condiciones precarias", pero fue "una labor para este país" y el mejor aval "son los ciudadanos que se han dado cuenta de cómo son las condiciones".

En cuanto a la brecha salarial en la Policía Nacional ha asegurado que este cuerpo no tiene diferencias en cuento a sueldo, ya que "da igual que seas hombre o mujer" porque las condiciones "son las mismas". Sí es cierto, ha destacado, que hay "menos mujeres en cargos de responsabilidad".

Gracia ha achacado este hecho a que la mujer "ingresó más tarde en el cuerpo", además de que es "complicado" compaginar la vida profesional y laboral "y todavía hay muchas compañeras que prefieren aparcar la vida profesional por la familiar". Como mujer espera que cada vez haya más mujeres en el cuerpo, "pero no por el hecho de ser mujer, ya que creo que eso nos castiga". "Queremos que en el mando estén los mejores profesionales independientemente del sexo", ha subrayado.

La secretaria general del SUP se ha referido a la huelga feminista convocada el 8 de marzo para asegurar que las mujeres policías "no van a llevar a cabo" esta acción, pues la policía "tiene prohibido el derecho a huelga", aunque esto no impide que como sindicato defiendan esta huelga.

MÁS DE 700 AFILIADOS EN CASTILLA-LA MANCHA

De otro lado, el secretario federal de SUP Castilla-La Mancha, Fernando Ruiz, ha manifestado que las carencias en la región "son las que hay en todo el territorio nacional", ya que la Dirección General de la Policía "tenía que haber previsto a los funcionarios que iban pasando a segunda actividad y jubilándose", pero esto "no se ha previsto" y ahora existe "una deficiencia de personal".

Esto existe en mayor medida en la provincia de Toledo, donde los funcionarios que hay "tienen que realizar servicios a la seguridad ciudadana de Toledo y prestar unos servicios específicos a la Comunidad Autónoma". La reivindicación es que la Comisaría Provincial de Toledo "sea aumentada en el catálogo de puestos de trabajo", esperando con esto que cuando los nuevos funcionarios policiales "vayan entrando", se dote el catálogo de puestos de trabajo de la provincia.

"Como mínimo Toledo tendría que aumentarse en 30 funcionarios más del catálogo que hay hoy en día y que este estuviera al 100 por ciento, pero tampoco lo está", ha destacado Ruiz.

El secretario federal ha dicho que en Castilla-La Mancha el sindicato cuenta con "más de 700 afiliados", siendo el "mayoritario en la región y en España".

