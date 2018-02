330 43

Fernández (PP) ve "preocupante" que el PNV "solo tenga palabras de crítica para quienes sacan los colores a asesinos"

19/02/2018 - 12:06

Cree que si protestar contra homenajes a expresos de ETA ha servido para "remover conciencias" y para que PNV se pronuncie ya ha merecido la pena

SAN SEBASTIÁN, 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha considerado "preocupante" que el PNV "solo tenga palabras de crítica para quienes sacan los colores a asesinos orgullosos de serlo".

En declaraciones a Europa Press, Fernández, se ha referido en estos términos a las críticas vertidas por la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, contra el PP por acudir este pasado domingo a Andoain (Gipuzkoa) para mostrar su rechazo al homenaje a dos presos de ETA y ha acusado a la formación popular de "retrotraerse" al pasado "cuando intentaba sacar réditos políticos y electoralistas" de este tipo de cuestiones.

Fernández ha señalado que "esperaba más del PNV" y que la postura de Atutxa supone "una tremenda decepción". Tras asegurar que "con un Gobierno no nacionalista lo que pasó ayer no hubiera pasado", la dirigente del PP ha respondido a la presidenta del BBB del PNV que "no hay más ciego que el que no quiere ver".

En este sentido, ha considerado "muy preocupante", teniendo en cuenta que "Euskadi tiene un problema de odio y de relato, cuando está en juego que las nuevas generaciones vean a terroristas como héroes", que la formación jeltzale "solo tenga palabras de crítica para quienes sacan los colores a asesinos orgullosos de serlo".

PREGUNTAS AL PNV

"Hoy el PNV ha reprobado el enfrentamiento verbal de Andoain, entiendo que se refiere a los insultos de unos y a la comparecencia pacífica del PP vasco", ha afirmado, para, a continuación, preguntar a los jeltzales qué hubieran hecho si "ayer el PP vasco no hubiera acudido a Andoain".

"¿Si el PP vasco no hubiera acudido, hubiera criticado el PNV el homenaje a dos terroristas o lo hubiera pasado por alto como ha venido haciendo hasta ahora?", se ha cuestionado.

Al respecto, ha opinado que si la protesta del PP en Andoain ha servido "para remover conciencias y para provocar un pronunciamiento público del PNV ya ha valido la pena".

