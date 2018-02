330 43

Foro recuerda que fue la prolongación de la concesión aprobada por Cascos lo que redujo el precio del peaje del Huerna

17/02/2018 - 12:03

La diputada de Foro, Carmen Fernández, se ha referido este sábado a las manifestaciones de Fernando Lastra, Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio volviendo a acusar a Francisco Álvarez-Cascos como responsable de la prórroga en la concesión del peaje de la autopista del Huerna que une Asturias y León,ya ha manifestado al respecto que "hay que ser cínico y aparentar sordera, como Lastra, para ocultar los engaños de Zapatero cuando sabe que fue Cascos quien hizo la autovía e impidió que el peaje se prolongara hasta Benavente.

OVIEDO, 17 (EUROPA PRESS)

"Es necesario que se sepa que gracias a la prolongación de los años de concesión la empresa admitió reducir el valor del peaje", ha manifestado la diputada de Foro, que ha añadido que "Lastra admite que Zapatero no hizo nada por la conexión de Asturias con la meseta, pero hay que decir con claridad que Zapatero no fue capaz de eliminar el peaje del Huerna, ni de construir la nueva autovía libre, dos promesas incumplidas con Asturias en sus 12 años de gobierno".

A juicio de Foro "la mala fe generalizada del Gobierno socialista es preocupante" y destacan que su formación cree en un sistema de gestión de las grandes infraestructuras público-privadas y mantienen su posición independientemente de quien gobierne o quien haga la propuesta.

la diputada destaca además que la semana pasada fue Foro quien tenia que recordarle a Fernando Lastra el estado administrativo de la Autovía del Suroccidente, cuyo primer tramo tiene aprobado el trámite del Estudio de Impacto Ambiental, y ahora el Consejero quiere, sí o sí, que sea la administración central quien se ocupe de la obra.

"Este Rey Mago que nombró Javier Fernández para frenar a Adrián Barbón no sabe hacer otra cosa que repartir caramelos y promesas que no cumplirá o pedir a Fomento lo que no es competencia del Estado, a ver si pica De la Serna. Lastra recorre Asturias haciendo promesas de grandes infraestructuras para luego no incluirlas en sus presupuestos", concluye Foro.

