El Ministerio de Agricultura dice que para avanzar en el regadío de Tierra de Barros "tiene que ser un proyecto viable"

15/02/2018 - 22:45

El Ministerio de Agricultura se ha mostrado este jueves "dispuesto a trabajar" en el proyecto del regadío de Tierra de Barros, "siempre y cuando sea un proyecto viable", ya que el actual elaborado por la Junta de Extremadura, tiene "muchas deficiencias".

De esta forma se ha pronunciado el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Cabanas, en declaraciones a los medios en la tarde de este jueves en Almendralejo, donde ha participado en la conferencia 'Nueva reforma de la PAC y actuaciones de interés del ministerio', organizada por el Foro de Agricultura y Medio Ambiente del PP.

En su intervención, Cabanas ha mostrado su sorpresa por algunas informaciones "que han ido saliendo y que no responden a la realidad", tras lo que ha aclarado que la carta que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha enviado a la Junta de Extremadura no dice "en ningún momento" que el ministerio no esté dispuesto a seguir avanzando en el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

"Lo que ha dicho es que para poder avanzar tiene que ser un proyecto viable", por lo que ha invitado a que "presenten alternativas para poder trabajar", ha señalado el secretario general de Agricultura, quien ha explicado que cuando la Junta remitió al Ministerio este proyecto de regadío, este le indicó "los problemas técnicos" y las "dificultades de viabilidad" que encontraron.

Y es que, según ha explicado Carlos Cabanas, "no se puede hacer un proyecto para adelante basado exclusivamente en una subvención", ni tampoco "basado en determinados tipos de interés que no responden a lo que dicen la reglamentación comunitaria", y "sin tener en cuenta los periodos y las fases en las que hay que hacerlo".

Por todo ello, el secretario general de Agricultura ha aseverado que "hay muchas deficiencias en el proyecto" que ha presentado la Junta de Extremadura, algo que "ya se le trasladó" en julio de 2017, primero a través de una carta de la ministra, y después en una reunión técnica.

Cabanas ha insistido en que se trata de un proyecto "que no tenía ni pies ni cabeza", tras lo que ha reiterado que el Ministerio de Agricultura "está dispuesto a trabajar" en el proyecto del regadío de Tierra de Barros, "siempre y cuando sea un proyecto viable" y que "no engañe a los agricultores, para evitar lógicamente endeudar más allá de lo que tiene que ser razonable".

Según los datos que ha aportado Cabanas, el Gobierno central ha invertido en los últimos tres años 19,8 millones de euros en regadíos en Extremadura, mientras que "la Junta de Extremadura, 596.000 euros", ha dicho, quien ha señalado que una cosa "es la realidad", y otra es "desviar la atención para no dar cuentas de lo que uno está haciendo", ha dicho.

LIMITACIÓN DE HECTÁREAS DE CAVA

Por otra parte, y respecto a la limitación de la plantación de hectáreas para cava, Carlos Cabanas ha aclarado que "el cava no una excepción con el resto del vino en España", sino que la limitación es "para toda la superficie de vino".

El secretario general de Agricultura ha señalado que en Almendralejo el cava "está creciendo de manera desordenada", por lo que la "obligación" del ministerio es que esa Denominación de Origen "no pierda reputación y no pierda valor, que no haya una oferta excesiva que pueda degradar al cava".

"En Almendralejo no estamos limitando al cava, estamos limitando la superficie", ha señalado Cabanas, quien ha explicado que existe "un potencial de 12 millones de litros", que supone "un potencial muy grande", por lo que "no es de recibo decir que estamos limitando el cava en Almendralejo".

Por eso, Cabanas ha abogado por "establecer un crecimiento ordenado", por lo que el Ministerio de Agricultura va "a ir viendo cómo somos capaces de producir y de vender, y a partir de ahí, iremos tomando decisiones".

Finalmente, el secretario general de Agricultura ha reafirmado que "no es una medida en contra de Extremadura", sino que la responsabilidad del ministerio es "establecer un crecimiento que permita ir avanzando", pero que "no crezcamos mucho más, globalmente, de lo que somos capaces de vender", ha concluido.

