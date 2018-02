Estrasburgo condena a España a indemnizar a los dos etarras del atentado en la T-4 por malos tratos

O los abogados enviados por España son unos tarugos o el Tribunal es un incompetente. En cualquier caso, España no está obligada al cumplimiento de la sentencia y, por lo tanto, no debe pagar ni un euro a ambos terroristas. Al menos, no con mis impuestos. Y si el pusilánime Gobierno que tenemos lo hace, al menos que entregue el dinero directamente a las victimas porque seguro que los etarras no les han abonado el importe que les adeudan.