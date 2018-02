330 43

Susana Díaz dice que el daño causado a Chaves y Griñán en los ERE "no tiene nombre" y critica "la desesperación" del PP

12/02/2018 - 23:23

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado que el daño que el caso de los ERE ha provocado a dos personas "honestas" como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán "no tiene nombre" y ha criticado la "desesperación y el desasosiego" del PP andaluz con este caso, "apretando aquí cada vez que les apretaba el zapato de los casos de corrupción en Valencia o Madrid".

En una entrevista en Ondaluz TV, recogida por Europa Press, Díaz ha indicado que habló con los expresidentes durante las pasadas navidades y que lo están pasando muy mal con este asunto. "Ven a sus familias destrozadas, no les han encontrado nada, no se han llevado ni un euro y se ven tres días a la semana sentados en un banquillo durante tres meses", ha destacado la presidenta.

"Y mientras ves a otro en el yate por el Mediterráneo o en la estación de esquí, y se les meten todos en el mismo saco", ha lamentado la jefa del Ejecutivo andaluz, quien ha reconocido que hubo cosas "que no se hicieron bien". "Pero de ahí a sentar en el banquillo a dos personas honestas porque algunos no ganan en las urnas y quieren ganar en los juzgados, eso no es de recibo", ha añadido.

Susana Díaz ha considerado "evidente" que hubo cuestiones que no estaban "bien hechas" y que eso llevó a que como presidenta de la Junta tuviera que poner más controles, nuevos procedimientos y realizar revisiones. "Ahora tendrá que determinar la justicia y que paguen los culpables", ha defendido.

Junto a ello, ha destacado que las decisiones judiciales sobre que Chaves y Griñán no sean juzgados por asociación ilícita, que ella no tenga que declarar como testigo o que se juzgue el procedimiento y no las ayudas en sí demuestran que la Justicia ha respondido ante la "desesperación" del PP.

Susana Díaz ha criticado la "sobreactuación" de los 'populares' en este caso y ha señalado que desde el PP "no han tenido pudor en decir que nos íbamos a hartar de ERE porque las encuestas les daban muy mal en Andalucía", ha concluido la presidenta.

