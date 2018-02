330 43

Susana Díaz espera que Rajoy convoque al resto de ccaa para abordar la financiación, tras su "terapia de grupo"

12/02/2018 - 23:23

(Esta información está embargada hasta las 22,30 horas de hoy)

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha criticado este lunes la "terapia de grupo" que ha montado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Génova con los presidentes autonómicos y regionales del PP para analizar la financiación autonómica y ha confiado en que, una vez que ha terminado, convoque al resto de comunidades autónomas.

En una entrevista con Ondaluz TV, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha manifestado que al Gobierno de Rajoy ya no lo ve "para nada" y ha criticado que el presidente, en lugar de reunir a todos los presidentes de las comunidades de España, haya preferido hacer una "terapia de grupo y reunir a los suyos para consolarlo en Génova".

"Este Gobierno ya no está para nada ni se le espera que esté en nada y el ejemplo más llamativo es que en los temas importantes que afectan al país, tenemos más Rajoy y más de lo mismo, nada, porque no tiene posición, llega tarde y mal y no ayuda a crear un horizonte de esperanza a un país que lo merece y a unos ciudadanos que lo necesitan y lo están esperando", ha indicado.

Ha insistido en que es una irresponsabilidad que el presidente de todos los españoles se reúna sólo con los suyos para hablar de sus problemas, con la situación que atraviesa España. Ha recalcado que esta reunión la ve como una "terapia de grupo" porque Rajoy es consciente de que su partido "anda mal, desconsolado y sin horizonte ninguno" y en esa "pelea y contienda que tiene con Ciudadanos por el espacio del centro derecha en España, se está olvidando de que es el presidente de todos los ciudadanos de España".

Susana Díaz ha señalado que una vez que ya ha acabado la "terapia", espera que Rajoy convoque a todos los presidentes "legítimos de todos los territorios que representamos a todos los ciudadanos".

Ha insistido en que ni Rajoy ni su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quieren que haya un nuevo sistema de financiación autonómica en este año y todo "son excusas". "Quiere salvar el año 2018 como sea para salvar ante Europa el déficit excesivo y en el caso de que España no tenga presupuestos no tener ningún tipo de reacción por parte de las instituciones europeas", según ha dicho.

Para Susana Díaz, Rajoy no tiene "ningún pensamiento de poner sobre la mesa lo que es su responsabilidad, cumplir la Lofca y lo que prometió en la Conferencia de Presidentes, un nuevo modelo para toda España".

Ha señalado que Andalucía sí ha hecho su tarea y hemos dicho que nos faltan 4.000 millones para tener unos servicios públicos de calidad, mientras que el Gobierno central no ha hecho su trabajo. "Ni ha dicho ni ha hecho porque no tiene interés en hacerlo", ha apuntado la presidenta.

DEBATE TERRITORIAL

De otro lado, en relación con el debate territorial, Susana Díaz ha manifestado que Andalucía es un factor de equilibrio y de armonía, porque siempre ha entendiendo que para que le fuera bien a esta tierra le tiene que ir bien a España. "El papel que nos corresponde lo vamos a jugar y yo como presidenta de todos los andaluces voy a levantar la voz cuando haga falta en defensa de los intereses de esta tierra", ha recalcado.

Ha señalado además que la reforma de la Constitución no puede ser para encajar a un territorio, sino para garantizar la igualdad de todos en un proyecto común y un espacio público compartido que es España, que tiene presente y que tiene muchísimo futuro.

En su opinión, si hacemos sólo el "encaje para algunos", en referencia a Cataluña, "entonces nos estaremos equivocando y no responderemos al momento histórico que nos ha tocado vivir".

Sobre la situación en Cataluña, ha indicado que le parece una "barbaridad" y no da crédito a que todavía hoy se le esté dando "carta de naturaleza" a propuestas como la de dirigir desde Bruselas esa comunidad. Ha señalado que los ciudadanos se han echado a la calle y han reivindicado su derecho a tener un gobierno que cumpla la ley y las normas dentro del estado de derecho y de la Constitución, y el Parlamento de Cataluña lo que tiene que hacer es "cumplir con la ley".

RELACIONES CON CIUDADANOS

Preguntada sobre si las relaciones con Cs gozan de buena salud, Díaz ha recordado que el acuerdo con la formación naranja "solo es de investidura", destacando que si fuera de gobierno "sí habría que analizar su salud día a día". "Pero al ser de investidura, solo hay que ver el nivel de cumplimiento y está en torno al 80 por ciento", ha apostillado.

La jefa del Ejecutivo andaluz ha restado importancia a las crecientes críticas por parte del líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, durante las últimas semanas, y ha dicho esperar que "algunos no se dejen contagiar por los nervios de otros porque aquí quien está especialmente nervioso es el PP-A, a quien nada le pinta bien".

Díaz ha defendido que la estabilidad ha sido "buena" para Andalucía y, según dicen los sondeos, "también para todos sus protagonistas". Sobre un posible adelanto electoral en la Comunidad, ha respondido que esa pregunta hay que hacérsela "a quien no tiene presupuestos, ni estabilidad y sí grandes dosis de nervios".

De otro lado, la presidenta ha defendido el acento andaluz tras las críticas a andaluces por su forma de hablar y ha pedido el mismo respeto al acento andaluz que el que se tiene por otros acentos de España.

Ha expresado que le produce "rabia" que se ataque a un presentador de un programa de máxima audiencia por hablar andaluz o a una serie de televisión en la que sus actores hablan andaluz. A su juicio, los andaluces se rebelan ante esos "ataques injustificados", que a la larga "no salen gratis".

Díaz ha señalado que ahora que Andalucía rompe barreras y techos en el país y es líder en sectores importantes, hay cierto interés "de pintar una fotografía irreal" de una tierra que ya no se parece en nada, afortunadamente, a la de hace décadas.

"Hay cierto desdén a la hora de mirar a Andalucía con un prisma objetivo y para muchos es impensable que Andalucía lidere en tantas cosas y en tantos sectores en un periodo de tiempo tan corto", ha señalado la presidenta, quien ha apuntando que ella es consciente de las dificultades que existen aún en esta tierra.

PUBLICIDAD