Aburto dice que el jueves habrá "una propuesta concreta" para tratar de llegar un pacto por la seguridad en Bilbao

12/02/2018 - 11:17

Afirma que las finales de rugby y la gala MTV serán "exitosas" y que se agotarán las plazas hoteleras de Bilbao y Bizkaia

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha señalado que este lunes concluye el plazo para que los grupos municipales realicen sus aportaciones a un acuerdo por la seguridad y que, tras analizar dichas contribuciones, el Gobierno Municipal tendrá el jueves "una propuesta concreta" para tratar de llegar a un pacto por la seguridad en Bilbao.

Asimismo, Aburto ha asegurado, en una entrevista a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, que el viernes volverán a reunirse con las distintas asociaciones del barrio de Otxarkoaga para hacerles llegar las propuestas concretas sobre seguridad.

Así, primel edil de la capital vizcaína ha afirmado que espera que todos los grupos municipales actúen "con seriedad" a la hora de realizar sus aportaciones al acuerdo sobre seguridad.

"Necesitaremos un par de días para estudiar todas las aportaciones y para el jueves tener una propuesta concreta para continuar camino del pacto y lograr un acuerdo. Aún no conocemos las aportaciones de cada uno, seguramente las conoceremos hoy", ha indicado.

Además, ha destacado que el Consistorio ya recabó las propuestas realizadas por las asociaciones del barrio de Otxarkoaga y que las distintas concejalías han estado elaborando esas propuestas durante los últimos días. "Creemos que el viernes nos volveremos a reunir con ellos y realizaremos propuestas concretas en esa mesa. Ellos serán los primeros en conocer las propuestas", ha asegurado.

Asimismo, Aburto ha admitido estar "preocupado" por la imagen que se pueda dar de Bilbao tras los trágicos sucesos acaecidos los pasados meses de diciembre y enero, que se saldaron con la muerte de tres personas a manos de menores, y ha lamentado que, en estos casos, "el comportamiento de todos no ha sido honesto".

"Si, estoy preocupado, como no. Para criticar al alcalde no se puede dañar la imagen de la ciudad, y eso es lo que ha sucedido últimamente. La seguridad es muy importante para la ciudad, porque sin ella, no hay desarrollo económico, no tendríamos eventos tan importantes como los que vamos a tener este año y el futuro de la ciudad se tambalea. Han sido sucesos tremendamente trágicos, y no lo voy a ocultar, pero son inusuales, y por eso no es real la imagen que dan de la ciudad. Algunos medios y algún partido político no han actuado con honestidad", ha lamentado.

Además, el alcalde de Bilbao ha indicado que él no le va a decir a la Diputación "qué tiene que hacer" en el ámbito de la acogida de menores, "porque seguramente en la Diputación hay personas que tienen claro cuales son las medidas que se deben tomar". En todo caso, ha solicitado "trabajo en común" entre todas las instituciones y realizar "una profunda reflexión" sobre lo ocurrido.

"Esto no es solo un asunto de seguridad. Puede serlo, y yo no quiero renunciar a mi responsabilidad, pero creo que debe ser responsabilidad de todos, y debemos realizar una profunda reflexión en las instituciones y a nivel social para saber por qué sucede esto y tomar medidas para que no vuelva a suceder", ha destacado.

EVENTOS

Por otro lado, Juan Mari Aburto ha afirmado que Ayuntamiento de Bilbao, Diputación de Bizkaia y Gobierno Vasco están preparando y realizando "un tremendo trabajo" en los eventos que acogerá la capital vizcaína durante el presente año, como son las finales de la Champions Cup y Challenge Cup de rugby el mes de mayo, y la gala de los premios MTV en noviembre.

Así, ha indicado que tanto los eventos deportivos que se disputarán en San Mamés como la gala musical que se celebrará en el BEC serán "exitosas", y ha reiterado que las instituciones están realizando "un tremendo trabajo" en su preparación.

Asimismo, ha asegurado que, debido a que las plazas hoteleras de Bilbao y de Bizkaia se agotarán, sobre todo debido a la multitud de personas que asistirán a las finales de rugby, muchos de los asistentes deberán alojarse tanto en las otras capitales vascas como en comunidades limítrofes como Cantabria y Burgos.

