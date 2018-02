330 43

El 71,3% de los catalanes, favorable a poder recurrir a la eutanasia en una enfermedad terminal

12/02/2018 - 11:20

El 56,9% no ha donado sangre ninguna vez, por imposibilidad o por no pensar en ello

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El 71,3% de los catalanes se declara favorable a "poder disponer de su vida y acabar con ella cuando lo crea conveniente" ante una enfermedad que en un plazo breve tiene que conducirle a la muerte, según el segundo barómetro Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO) realizada a 1.200 personas del 16 de octubre al 9 de noviembre.

En concreto, el 38,4% se declaró 'muy de acuerdo' con esta posibilidad, mientras que el 32,9% está 'de acuerdo', el 7,8% 'ni de acuerdo ni en desacuerdo', el 9% 'en desacuerdo', el 4,8% 'muy en desacuerdo', el 6,5% 'no lo sabe' y el 0,7% 'no contesta'.

Según el apartado de Salud, el 56,9% de los catalanes no ha donado sangre ninguna vez en su vida, y éstos respondieron que los principales motivos para no haberlo hecho son 'porque no puedo' (36,7%) y 'porque no pienso en ello' (31,6%), mientras que el 16,7% lo descarta porque tiene aprensión o miedo a las agujas, y el 5,9% por falta de información, entre otras.

Del 42,7% que sí ha donado sangre, la mayoría lo hace 'por solidaridad' (48%) y 'porque es necesario' (40%), mientras que el 6,3% afirma que lo hace 'por civismo' y el 3,9% 'por tradición familiar'.

Sobre el proceso de donación, el 41,6% se declaró 'totalmente satisfecho', con un 10 en una escala que parte de 0, y nadie se declaró 'nada satisfecho'; el 63,3% de los catalanes conoce su grupo sanguíneo, y el 36,1% lo desconoce --el 0,6% no contesta--.

CANNABIS Y VACUNAS

El 45,9% de los encuestados contestó afirmativamente a la pregunta sobre si "regular los clubs sociales de cannabis podría disminuir los problemas asociados al uso de esta sustancia", ante lo que el 38,9% se declaró contrario a esta afirmación y el 14,7% 'no lo sabe'.

El barómetro también preguntó por si "las vacunas son importantes para evitar las infecciones", ante lo que el 52,8% se consideró 'muy de acuerdo'; el 35,7%, 'de acuerdo'; el 4,7%, 'ni de acuerdo ni en desacuerdo'; el 5,4%, 'en desacuerdo', y el 1%, 'muy en desacuerdo'.

