El Parlamento aragonés propone reformar el proyecto de Decreto que regula las becas de comedores escolares

8/02/2018 - 21:07

Las Cortes de Aragón han propuesto este jueves, en sesión plenaria, que las becas de comedores escolares se consideren un derecho subjetivo esencial de los alumnos de familias cuyos ingresos sean inferiores a dos veces el IPREM. Han instado al Gobierno de Aragón a reformar el Decreto que regula esta prestación, norma que está en fase de elaboración.

ZARAGOZA, 8 (EUROPA PRESS)

La cámara ha aprobado, con 30 votos favorables, de la izquierda, y 29 abstenciones, una proposición no de ley de Podemos -transaccionada con el PSOE--, que ha defendido la diputada Erika Sanz, quien ha recomendado que los ingresos de las familias beneficiarias, en el momento de formarlizarse la solicitud, sean como máximo dos veces el IPREM; que no sea preciso acreditar que las familias estén al corriente de pago de las obligaciones con Hacienda ni con la Seguridad Social y que la Administracion conceda una prestación a quienes reúnan los requisitos en los centros escolares en los que no se presta el servicio.

Otras medidas son que el procedimiento sea "sencillo y ágil"; que el periodo de solicitud tenga una fase ordinaria y una extraordinaria que comprenda todo el año; que si los beneficiarios no utilizan el servicio de comedor la primera medida no sea la suspensión de la beca y que la partida presupuestaria para este fin sea ampliable.

POBREZA

Sanz ha alertado de "la situación de pobreza y exclusión social que ha aumentado" desde el inicio de la crisis, apuntando que el 24,3 de los niños aragoneses se encuentran en esta situación. Ha criticado "el bochornoso y vergonzante sistema de becas que puso el PP".

La diputada del PSOE Margarita Peris ha dejado claro "el compromiso" de la consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y ha señalado que este Grupo apoya "el fondo" de la iniciativa.

El diputado de CHA-Grupo Mixto Gregorio Briz se ha mostrado de acuerdo con el planteamiento político, considerando "interesante" que se complete el proyecto de Decreto.

DUDAS

La parlamentaria del PP María José Ferrando ha defendido el sistema de becas puesto en marcha por el Gobierno PP-PAR en la anterior legislatura, aunque "todo es perfeccionable", añadiendo que Sanz "a estas alturas parece nueva". Ferrando espera que "con todos los recursos que se están invirtiendo se goce de un sistema de becas acorde" a los mismos.

La portavoz adjunta del PAR, María Herrero, ha dicho que su Grupo tiene dudas jurídicas, opinando que al Gobierno también "les suscita bastantes dudas", manifestando que el texto puede ser jurídicamente viable y, si no lo es, el Ejecutivo puede no tener intención de llevarlo a cabo. "El sistema se ha ido perfeccionando", ha opinado.

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha expresado que Podemos mezcla "churras con merinas" en "un batiburrillo" que "no sabemos por dónde coger", indicando que algunas de las medidas recogidas en las iniciativas están contempladas en la memoria justificativa del proyecto de Decreto. "Nos genera muchas dudas jurídicas", ha indicado.

