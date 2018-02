330 43

El comité organizador del congreso local del PP confirma a De Rueda y Araujo como precandidatos

7/02/2018 - 21:36

El comité organizador del Congreso local del PP de Avilés ha proclamado este miércoles a Pedro de Rueda, presidente de la gestora, y Alfonso Araujo, concejal, como precandidatos al congreso que se celebrará el 3 de marzo. Ambos han superado ampliamente los 20 avales requeridos, según ha informado en un comunicado.

AVILÉS, 7 (EUROPA PRESS)

De Rueda había presentado inicialmente 373 avales, aunque se comprobó después que eran 370. Finalmente se han validado 343. Se descartaron nueve por no estar al corriente de las cuotas, cuatro porque su ficha se trasladó desde otra junta menos de un año antes de convocar el congreso, tres por estar repetidos y once por no constar afiliación en el PP.

Araujo había llevado el pasado lunes 118 avales, aunque se comprobó después que eran 117. Finalmente se han validado 83. Se descartaron 32 por no estar al corriente de las cuotas, cuatro porque su ficha se trasladó desde otra junta menos de un año antes de convocar el congreso y uno por estar repetido.

