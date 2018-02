330 43

Cuatro Estrellas Michelín de València ofrecen en Madrid una degustación para promocionar la ciudad

7/02/2018 - 21:02

Cuatro chefs con Estrella Michelín de València han ofrecido este miércoles una demostración gastronómica en Madrid para dar a conocer la cocina de la ciudad y su producto local, en una iniciativa de la Fundación Turismo València para promover la oferta de la capital del Turia.

El Ayuntamiento está promoviento estos días la oferta turística de la ciudad en Madrid con el objetivo de afianzar e incrementar el número de visitantes procedentes de esta región. Un mercado que, junto al resto del mercado nacional, encabeza el número de viajeros y pernoctaciones registradas, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Los cocineros Bernd Knöller, Luis Valls, Miriam Andrés y Miguel Ángel Mayor, acompañados por el director de sala Javier Andrés, han mostrado a turoperadores, agentes de viajes, directivos de compañías aéreas y periodistas la gastronomía valenciana.

La primera teniente de alcalde y presidenta de la Fundación Turismo Valencia, Sandra Gómez, ha dado la bienvenida a este acto acompañada de una presentación de destino por parte del director de Turismo València, Antonio Bernabé.

El evento se ha desarrollado en el Kitchen Club de Madrid, un espacio polivalente en el que se entremezclan encuentros, celebraciones, aprendizaje y experiencias en torno a la cocina. El talento y la innovación en los fogones serán los protagonistas.

'ARROZ ENTRE CENIZAS' Y OTROS PLATOS

Para esta ocasión, los chefs de los restaurantes Riff, El Poblet, La Sucursal y Sucede han presentado algunos de sus platos elaborados con productos locales de València, entre los que se incluyen algunos como 'navaja en escabeche de calabaza', 'sepia con emulsión de cebolla roja y Palo Cortado', 'arroz entre cenizas' y 'volovan de Hibiscus con yogur y miel de pino', acompañados por los vinos valencianos con Denominación de Origen, Vegamar, y cervezas artesanas Tyris.

Gómez ha destacado durante su discurso de inauguración que la ciudad trabaja para posicionarse "como uno de los principales destinos urbanos de Europa, proyectando la marca València y poniendo en valor su patrimonio cultural, autenticidad y singularidad".

Asimismo, ha puesto el foco en el "talento, la profesionalidad y la capacidad de innovación" de los chefs valencianos, que "sumada a la alta calidad del producto local, convierten la cocina valenciana en referente internacional".

"VALÈNCIA LO TIENE TODO"

Por su parte, Antonio Bernabé ha resaltado durante la presentación que "València lo tiene todo": "Es una ciudad que se reinventa cada día, en la que tradición y vanguardia coexisten. Una ciudad que ofrece experiencias únicas, que se adaptan a las motivaciones de los diferentes visitantes, y que permiten descubrir la esencia de la ciudad desde el respeto al entorno", ha asegurado.

El sector valenciano ha estado representado en la jornada por diferentes empresas: Palau de les Arts Reina Sofía, Palacio de Congresos de València, Hotel The Westin València, Gourmet Catering & Espacios, SH Hoteles, Vincci Hotels, A Cocinar, La Sucursal by Vilaplana, Hotel Santos Las Arenas, Masía Xamandreu, Restaurante Contrapunto y The Little Queen, València Guías, Feria València, València Premium y Valencia About.

Las compañías aéreas Air Europa e Iberia/Air Nostrum conectan las ciudades de València y Madrid. Entre ambas, operan cerca de 50 vuelos semanales que se traducen en una capacidad de casi 4.500 plazas. Asimismo, Renfe opera Madrid-València con 94 trenes semanales, con un total de 33.558 plazas disponibles.

El mercado nacional es el primero para la ciudad de València. Durante el ejercicio 2017, un total de 948. 807 viajeros españoles visitaron la ciudad, realizando un total de 1.769.173 pernoctaciones.

