El congreso aprueba, con la abstención del pp, investigar el accidente de spanair

6/02/2018 - 21:35

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes, con la abstención del PP, crear una comisión de investigación sobre el accidente de un avión de Spanair en el aeropuerto de Barajas, el 20 de enero de 2008, en el que murieron 154 personas.

La iniciativa, impulsada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y formalizada junto a ERC ya que son necesarios dos grupos parlamentarios, satisface una demanda de la Asociación de Víctimas de ese vuelo y fue aprobada por 207 votos a favor, ninguno en contra y 131 abstenciones.

Pedro Quevedo, portavoz de Nueva Canarias, denunció que se echara la culpa del accidente a "los pilotos muertos", mientras que Ana Oramas, de Coalición Canaria, recriminó al PP y al PSOE que en aquel momento "no quisieran saber" y vieran solo un problema penal o de compañías de seguros.

Fernando Navarro, de Ciudadanos, aseguró que su grupo participará en la comisión pero alertando contra la "utilización partidaria" del dolor de las víctimas, y pidió trabajar "de manera constructiva" para extraer conclusiones relevantes que permitan mejorar la seguridad aérea. Para ello, anunció que su grupo pedirá una comisión unificada de accidentes, ya sea aéreos, marítimos o terrestres.

En nombre del PSOE, Sebastian Franquis aseguró que los socialistas creen en la transparencia y están dispuestos a asumir responsabilidades, pero reclamó que la comisión no vaya "contra nadie". Sus palabras fueron recogidas por Miguel Barrachina, del PP, que afeó a los socialistas no haber asumido antes esas responsabilidades ahorrando a las familias de las víctimas nueve años y medio de espera. Las víctimas, dijo, tienen "derecho y obligación" de mantener la memoria de sus familiares, pero eso no puede conducir a una "censura global del sistema aéreo español" porque sería "completamente injusto". Algunos, dijo dirigiéndose al PSOE, antes de perder la votación "han preferido perder el sentido común".

