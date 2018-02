330 43

Revilla dice a Buruaga que "nadie comparte" el "catastrofismo" de su "amigo" Vidal de la Peña

5/02/2018 - 21:22

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha dicho este lunes a la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, que el "catastrofismo absoluto" en el que está instalado su "amigo" Lorenzo Vidal de la Peña, presidente de CEOE-Cepyme, "no es una opinión generalizada".

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

"No lo comparte nadie. Ustedes hundieron la región y nosotros la estamos levantando otra vez", ha replicado Revilla en el Pleno del Parlamento, después de que Buruaga aludiera a declaraciones de los secretarios generales de CCOO y UGT en el sentido de que al Gobierno PRC-PSOE "le falta una estrategia definida, coordinación y un director de orquesta".

Revilla ha restado importancia a esas declaraciones y ha señalado que se está redactando un plan estratégico en la mesa de su concertación, en la que están los sindicatos y también su "amigo", con el que "se ve muy a menudo", ha contestado a Buruaga.

La presidenta del PP ha preguntado al líder del PRC qué va a hacer para "endurecer el ritmo" de una región que crece menos y crea menos empleo que la media. "Esto no funciona, porque usted conduce constantemente a Cantabria por dirección contraria", ha dicho Buruaga, quien considera que no hay día que no se publique una estadística con datos negativos para Cantabria.

En su opinión, Revilla está cosechando "el peor balance en sus 20 años de responsabilidades" en el Gobierno de Cantabria. "Se merece usted un suspenso que lleva camino de no poder recuperar", le ha espetado, tras afirmar que "todo lo que han hecho desde 2015 ha salido mal" y ha tenido como resultado que "en Cantabria la recuperación no existe".

El presidente ha replicado que "hace falta tener valor" para sostener esa postura "con los datos que nos dejaron" en 2015. Ha defendido que en Cantabria hay 10.000 personas en el paro que en 2015, ha reiterado que al finalizar la legislatura serán "cerca de 20.000" y ha destacado que empresarios cántabros de "gran nivel" muestran optimismo y "dicen que las cosas van a ir bien".

"El único que está en contra es su amigo", ha reiterado en alusión a Vidal de la Peña. También ha insistido en que no hay obras del Ministerio de Fomento "adjudicadas y obreros con palas" más allá de la del Desfiladero de la Hermida, y ha dicho que si las hubiera, Cantabria sería "la primera comunidad autónoma en crecimiento con diferencia".

PUBLICIDAD