Protección Civil de la Generalitat asegura que nadie quedará atrapado en la C-16 esta noche

4/02/2018 - 20:40

La nieve ha provocado un atasco en el acceso del Túnel del Cadí

El director general de Protección Civil de la Generalitat, Joan Delort, ha asegurado que nadie quedará atrapado en la C-16, a la altura del Túnel del Cadí en la comarcas del Berguedà (Barcelona) y la Cerdanya (Girona), durante la noche de este domingo.

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha explicado que Protección Civil no contempla "en ningún caso" la posibilidad de que las personas que están afectadas por el atasco de la C-16 tengan que pasar la noche en la carretera, aunque ha reconocido que llegarán a sus destinos más tarde de lo habitual.

Las nevadas que están afectando parte del territorio catalán han provocado varias incidencias viarias, entre las que destaca la retención de la C-16 en la entrada del Túnel del Cadí, donde hay centenares de vehículos retenidos desde hace horas.

Delort ha explicado que en este tramo de la C-16 se han tomado medidas de seguridad para que el túnel no se colapse de vehículos y esto, junto a la obligatoriedad de llevar cadenas en esta carretera, está provocando el atasco.

También ha alertado de que "no solo es importante la C-16" y ha mostrado preocupación por las más de 30 carreteras que están afectadas por la nieve.

Por ello, ha pedido a los conductores que, si no están en disposición de circular con nieve y no tienen cadenas, no circulen por estas vías.

