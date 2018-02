330 43

Ayala toma posesión como alcalde y anuncia que reclamará a Cifuentes inversiones pendientes

2/02/2018 - 20:54

El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada ha designado este viernes al concejal socialista Javier Ayala como alcalde del municipio, tras la renuncia de Manuel Robles, quien ha cedido al nuevo regidor el bastón de mando de la ciudad.

Ante un vestíbulo del Ayuntamiento abarrotado y acondicionado para la ocasión, Ayala ha anunciado que su primera acción será escribir una "carta" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, solicitando una reunión para exigir el cumplimiento de todos los compromisos pendientes con la ciudad.

En este sentido, durante su discurso de toma de posesión, Javier Ayala ha asegurado que "las aportaciones de la Comunidad de Madrid a Fuenlabrada han caído desde 2013 en un 25 por ciento", algo que ha obligado "a gastar más para compensar".

De hecho, el nuevo regidor ha manifestado que dedicará sus esfuerzos a reivindicar a otras Administraciones todas aquellas infraestructuras que sean necesarias, como mejoras en los transportes y carreteras, y compromisos de financiación que pongan fin a los recortes impuestos en los últimos años.

Por otro lado, Ayala ha rendido homenaje a los alcaldes fuenlabreños que le han precedido --Manuel Robles, José Quintana y Manuel de la Rocha--, quienes, a su juicio, "han sabido encauzar el esfuerzo de miles de fuenlabreños".

ATENCIÓN SOCIAL

En clave local, el nuevo regidor socialista ha apuntado que se centrará en aspectos como la atención a las familias, las personas mayores y los jóvenes, así como a los desempleados, la lucha contra la desigualdad de género, la profundización en los canales de participación ciudadana y la apuesta por los emprendedores, así como en la formación de los trabajadores y la industria.

Durante su intervención, ha aludido a la historia de su familia, que es la misma que la de cientos de personas que vinieron a Fuenlabrada buscando un futuro mejor y "llegaron a un lugar donde todo estaba por hacer" y se ha convertido en una ciudad universitaria y referente en servicios y políticas públicas, gracias a la dura labor de los sucesivos equipos de gobierno.

"Me gusta y no me cuesta ningún trabajo imaginar Fuenlabrada como una gran sinfonía porque después de cuatro décadas en gobiernos democráticos, Fuenlabrada suena muy bien", ha dicho.

A LA "VANGUARDIA" DE EUROPA

Así, ha apostado por situar a Fuenlabrada entre las ciudades de vanguardia en Europa "por sus políticas de igualdad de oportunidades, por el cuidado de sus mayores, por la atención a sus familias y sus jóvenes, así como por sus políticas de integración y convivencia, por su transparencia y por ser innovadora en empleo, ahorro energético y lucha contra el cambio climático".

Tras el Pleno y como primera acción como alcalde ha entregado a su predecesor, Manuel Robles, una escultura de la paloma de la paz como símbolo de la ciudad que se otorga a las personalidades emblemáticas.

AMPLIA TRAYECTORIA EN EL AYUNTAMIENTO

Javier Ayala acumula años de experiencia en la gestión pública. Nacido en Córdoba en el año 1972, está casado y tiene un hijo. Es licenciado en Derecho y completó su formación con el Programa de Liderazgo para la gestión Pública del IESE Business School.

En los últimos años, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento desde 1995. Entre 2015 y 2017 ha desempeñado los cargos de Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Presidencia, Participación Ciudadana, Comunicación y Atención Ciudadana, así como portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Además, fue concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Industria y Patrimonio entre 2007 y 2015, y responsable de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano entre 2002 y 2007.

