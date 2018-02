330 43

La oposición cree que las explicaciones sobre las actas del Canal son "una milonga" y PP les acusa de 'buitreo' político

1/02/2018 - 20:25

La oposición en la Asamblea de Madrid --PSOE, Podemos y Ciudadanos-- ha sostenido este jueves que las explicaciones sobre la no remisión de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con la 'Operación Lezo', son "una milonga" del Gobierno regional y el PP les acusa de "carga carroñera" y 'buitreo' político.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad, Ángel Garrido, ha comparecido este jueves en el Pleno de la Cámara regional por la perdida desde agosto a enero de la providencia del juez que dictaminaba que el Ejecutivo debía remitir a la oposición dichas actas.

Así, Garrido ha detallado, de nuevo, como se produjeron los hechos en cuanto al extravío de la providencia. Y es que, tal y como ha aseverado, el pasado 18 de agosto tuvieron entrada por un fax de la Abogacía General dos notificaciones efectuadas por el juzgado a las 13.55 y las 13.58 horas.

La primera se correspondía con el auto por el que se estima la personación en calidad de acusación particular en el procedimiento de la Comunidad y del Canal; y la segunda se correspondía con una providencia en contestación a una petición de la Viceconsejería de Presidencia y Justicia.

"Dos documentos absolutamente distintos", ha recalcado el consejero. Uno es un documento propio de la Abogacía General que "se analiza, tramita y comunica a los superiores jerárquicos"; mientras que la providencia es un documento que "no se deriva de actuación procesal alguna de este órgano y que "se recibe por error, toda vez que el Juzgado debería haberlo remitido al viceconsejero".

En todo caso, Garrido ha aseverado que el 21 de agosto, una vez que se reciben los dos documentos en la Subdirección General de lo Contencioso de la Abogacía por una funcionaria interina, ambos son escaneados y trasladados por correo electrónico al letrado jefe del Servicio Jurídico de Civil y Penal. Al día siguiente, el letrado notifica ambas resoluciones a la Secretaría General Técnica de la su consejería, tras dar cuenta por correo electrónico al abogado general de la Comunidad y recibir su conformidad.

"La notificación se realiza por correo electrónico, a través del sistema Infolex, a una dirección de mail genérica de la Subdirección General de Régimen Jurídico, dependiente de la Secretaría General Técnica de Presidencia", ha continuado explicando.

Asimismo, ha indicado que una vez recibido el correo, la Subdirección aplica su protocolo "habitual, que supone que los funcionarios del Área de Régimen Jurídico y Actuación Administrativa, dependiente de esta Subdirección, abren los correos de Abogacía General y dan curso a las comunicaciones y notificaciones judiciales recibidas a sus distintos destinatarios".

"ERROR HUMANO"

Garrido ha insistido en que se trata de "un error humano" y ha vuelto a pedir disculpas por lo sucedido. "Es absurdo pensar que ocultamos", ha defendido, para a renglón seguido recordar que fue el Gobierno regional "el que llevó a la Fiscalía las irregularidades detectadas".

En este punto, ha puesto de manifiesto que el Ejecutivo ha contestado a más de 720 iniciativas de control escrito sobre Canal y ha atendido 842 peticiones de información desde que se creó la comisión de corrupción.

"TOMADURA DE PELO"

El diputado de Ciudadanos César Zafra ha señalado que lo explicado por el consejero ha sido "un poquito difícil de entender" y ha afeado que de los dos fax recibidos "uno les venía muy bien y se conoció a los dos días" mientras que otro, "que no les venía tan bien, desapareció durante muchos meses".

El parlamentario ha preguntado cuántas personas de la Comunidad conocían la providencia y sí se ha abierto "un expediente interno" o si solo se le ha "cortado la cabeza a una persona y ya está". A Zafra le da la sensación de que el PP "una vez más" viene a tomarles "el pelo".

"Nuestra relación especial no pasa por su mejor momento, se va a subir aquí y nos llamará la serie de cosas que nos lleva diciendo toda la semana pero le pido que cuando termine de vomitar el odio me responda. Es usted el número 2, el que tenía que saber todo esto, no yo. Si no me responde a lo mejor el que tiene que dimitir es usted, no yo", ha espetado el parlamentario dirigiéndose a Garrido, quien hace días le emplazó a dimitir de su cargo como portavoz de Cs en la comisión de corrupción.

Desde Podemos, su portavoz, Lorena Ruiz-Huerta, ha indicado que fueron "indulgentes con la excusa" del consejero porque suponían que "prefería pasar por un perfecto incompetente" antes que decir que "ocultaban la providencia".

Para Ruiz-Huerta, Garrido ha contado "otra milonga", y es que para ella el PP es "una auténtica fragua de postverdades, que serían ridículas si no fueran infames". Además, cree que su comparecencia este jueves se debe a un intento de "salvar la imagen" de la presidenta, Cristina Cifuentes. "Un vano intento de tapar la luna con el dedo. El PP ha sido y sigue siendo el más corrupto de la historia", ha dicho.

"UNA TORTURA Y ESPERPENTO"

El portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco, le ha preguntado al Gobierno autonómico que qué tienen que ocultar, a qué tienen tanto miedo y por qué someten a los madrileños a "esta auténtica tortura y esperpento que significa el Canal y sus papeles".

Franco ha sostenido que la "opacidad" de lo sucedido es responsabilidad del Ejecutivo. "Ningún funcionario cuando recibe un documento lo archiva, cualquier funcionario lo consulta a su superior", ha apostillado.

En este sentido, el socialista ha pedido al Ejecutivo que no enrede con "elementos que poco tienen que ver con la política", ni intente "implicar a la judicatura", sino que "cumplan con la ley". Además, le ha pedido a Cifuentes que comparezca por lo sucedido y dé "la cara". "Esperemos que lo haga y nos explique lo que ha pasado", ha dicho.

El portavoz adjunto del PP, Alfonso Serrano, ha señalado que en las últimas semanas se ha asistido a una "carga carroñera para hacer sangre y poner en duda la honestidad política de la presidenta". Para el popular, se han dado explicaciones "detalladas y rigurosas" de lo sucedido pero, a su parecer, a la oposición le da igual porque "nada puede entorpecer su 'buitreo' político".

"Están tan desesperados porque la presidenta se relacione con Colombia que la relacionarían si en su lista de Spotify apareciesen canciones de Shakira. ¿No se les cae la cara de vergüenza?", ha espetado.

"SE ACABÓ LA FIESTA DEL LINCHAMIENTO"

Por último, ha tomado la palabra el consejero regional quien ha indicado que la oposición quería "un auto de fe pero llegó un auto del juez, que es "lo que al final se impone". "Se acabo la fiesta del linchamiento", ha sentenciado Garrido.

El consejero ha retado a Ruiz-Huerta a que tenga "valor" de utilizar la documentación que han entregado si cree que hay "otra interpretación jurídica" a la que ha dictaminado el juez en el auto de esta semana. Además, le ha dicho al portavoz de Podemos en la comisión de corrupción Miguel Ongil que deje "la esquizofrenia y salga del bucle en el que ha entrado".

También se ha dirigido a Zafra para señalar que la "única zancadilla" que ha habido ha sido la que se ha puesto él mismo "intentando ser el más listo de la clase" aunque ha acabado "haciendo el ridículo". Finalmente, Garrido ha sostenido que la presidenta de la Comunidad es "un ejemplo de entrega y honestidad" así como que personas como ella "prestigian la política".

El debate ha concluido con una petición para tomar la palabra, por alusiones, de Miguel Ongil, para pedir que el consejero retirase sus palabras. Al explicar sus motivos se ha enzarzado con la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, que le ha pedido que "no abra un debate".

