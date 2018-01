330 43

Unas 25 nuevas confirmaciones completan el cartel de la nueva edición del Primavera Trompetera Festival de Jerez

26/01/2018 - 20:16

La próxima edición del Primavera Trompetera Festival, que se celebrará los próximos 16 y 17 de marzo en Jerez de la Frontera (Cádiz), completa su ya abultado cartel con una última tanda de 25 confirmaciones.

CÁDIZ, 26 (EUROPA PRESS)

Según informa los organizadores en una nota, así, se suman a la programación del festival más tempranero de la geografía nacional Dubioza Kolektiv, Chinese Man, C. Tangana, The Milkyway Express, Furia Trinidad, Javi Reina, Niño Libre, Docka Pussel, Mixtolobo, Flecha Valona, Bronquio, Space Surimi, Gipsy Rappers, Miguel Caamaño, All B XXX, Supersonika, Lema de Vida, Caye Cayetana y Cía, Selecta Gaan, Chagar y Cali Deeper, Amity Dj y Vocal Live, Olmo y Avant_y Discola Showcase, Kristina Amsafe Traxx y Dannyboy Alternativeclub.

Apisonadoras sónicas, fenómenos revientalistas, tormentas rock, liricistas del hip hop, nuevas promesas y la electrónica más hedonista se dan la mano en esta última avalancha de artistas, que completan un cartel de auténtico infarto con un total de 64 nombres.

