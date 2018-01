330 43

Ábalos (PSOE) cree "lamentable" la expulsión del embajador en Venezuela y le pide al Gobierno que "no entre al trapo"

25/01/2018 - 20:14

El secretario de Organización de la Ejecutiva Federal del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este jueves desde Córdoba que le parece "lamentable que Venezuela haya declarado persona non grata" y expulse al embajador de España en dicho país sudamericano, Jesús Silva Fernández, ante lo cual Ábalos, además, ha instado al Gobierno del PP "a que no entre al trapo, y que restablezca la relación que tenemos dos pueblos tan hermanos como el de Venezuela y España".

El número dos del PSOE ha reaccionado así al conocer que Gobierno de Venezuela ha declarado persona non grata al embajador español en Caracas por las "continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos" de dicho país, según un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano.

Ante ello, Ábalos, quien ha participado en Córdoba en una asamblea abierta sobre el futuro del sistema público de pensiones junto al secretario general del PSOE en Córdoba, Antonio Ruiz, y la alcaldesa de la capital cordobesa, Isabel Ambrosio, ha señalado que aunque el Gobierno de España esté en manos del PP, "es el que ha salido elegido".

Por eso, según ha argumentado, aunque "a veces tenemos gobiernos que no nos gustan", el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy "no deja de ser por ello el Gobierno de España y las embajadas de España en el exterior lo son del Estado español y no lo son de ningún gobierno".

