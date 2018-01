330 43

Rajoy comunicó este martes a ayllón que le confiará la dirección de su gabinete

23/01/2018 - 19:48

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comunicó este mismo martes al diputado catalán José Luis Ayllón que le nombrará jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, cargo en el que reemplazará a Jorge Moragas, que ha sido nombrado embajador de España ante las Naciones Unidas.

Así lo confirmó el propio Ayllón en los pasillos del Congreso, donde explicó que el nombramiento se propondrá en Consejo de Ministros de este viernes. De este modo, Ayllón dejará su responsabilidad actual como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, puesto que lleva desempeñando desde el año 2011, para asumir las nuevas competencias.

"Creo que se tienen en cuenta los trabajos y funciones que he desempeñado en últimos tiempos, haber estado trabajando en perfecta coordinación con otros grupos parlamentarios y un poco de trabajo de coordinación con las diferentes áreas del Gobierno", valoró Ayllón.

Además, el futuro jefe de Gabinete de Rajoy expresó su deseo de "estar a la altura de la responsabilidad" que se le ofrece para, "como siempre, trabajar" por España, que aseguró que es por lo que se dedica a la política.

"Para mí es un orgullo asumir esta responsabilidad", añadió, aunque dijo que no se va a "desentender" de las cuestiones parlamentarias y seguirá creyendo en el Parlamento. No obstante, pidió "no merendarse la cena" cuando fue preguntado si sabe quién será su sucesor en la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

El nuevo jefe de Gabinete del Presidente del Gobierno se licenció en Derecho por la Universidad de Barcelona y ha trabajado en 'La Caixa' y 'Arthur Andersen, Asesores Legales y Tributarios'. También fue presidente de Nuevas Generaciones del PP de Cataluña y secretario nacional de Comunicación del Partido Popular. José Luis Ayllón formó parte del Gabinete del Presidente del Gobierno en el año 2001 y ha sido diputado del Partido Popular en varias legislaturas.

