330 43

Soro (CHA) elogia la "responsabilidad del PAR" al evitar "la sinrazón de la moción de censura" en La Muela

22/01/2018 - 20:05

El presidente de Chunta Aragonesista (CHA), José Luis Soro, ha elogiado esta tarde la "absoluta responsabilidad" con la que ha actuado la Ejecutiva del Partido Aragonés (PAR) al evitar la "sinrazón que suponía la moción de censura" en el Ayuntamiento de La Muela.

LA MUELA (ZARAGOZA), 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha afirmado Soro tras conocer que la Comisión Ejecutiva del PAR ha decidido suspender cautelarmente de militancia a los tres concejales que tiene en el municipio zaragozano de La Muela por persistir en su intención de votar favorablemente una moción censura contra el Gobierno local, que preside Adrián Tello (CHA).

En declaraciones a los medios de comunicación en este municipio, donde CHA ha celebrado su Consello Nazional, José Luis Soro ha expresado su "enorme alegría" después de conocer la decisión del PAR para "parar el golpe en La Muela y evitar la sinrazón que suponía esa moción de censura".

Ha reconocido que el PAR "ha estado a la altura, ha actuado con absoluta responsabilidad" y ahora habrá que esperar a que el consistorio reciba la notificación de la suspensión de estos tres concejales para que "pasen a ser no adscritos" y su voto no pueda contar para aprobar esa moción de censura presentada por los concejales de PP, PAR y un concejal no adscrito.

De este modo, "todo seguirá como hasta ahora, porque la gente de La Muela se merecía lo que ha tenido estos dos años y medio, un alcalde y un equipo de gobierno trabajador, comprometido y, sobre todo, honrado", ha aseverado Soro.

PREOCUPACIÓN

El presidente de CHA ha recordado que esta misma mañana ha mantenido una conversación "cordial" con el presidente del PAR, Arturo Aliaga, en la que ambos han intercambiado sus puntos de vista y "he percibido la preocupación del PAR por lo que estaba ocurriendo".

Soro ha transmitido a Aliaga "que era necesario no solo rechazar esa moción sino evitarla, que estaba en su mano, y afortunadamente el PAR ha actuado con responsabilidad, han estado a la altura y han hecho lo que podían hacer para evitar esta moción de censura", ha recalcado.

Por ello, esta misma tarde o mañana martes "hablaré con Arturo Aliaga para transmitirle lo que digo públicamente, que el PAR ha actuado aquí como se espera de un partido democrático, respetando la voluntad popular que se expresó en esta plaza el domingo", cuando los vecinos convocaron una concentración en apoyo al actual equipo de gobierno.

"LOS VECINOS NO SE MERECÍAN OTRO MAL TRAGO"

Por su parte, el alcalde de La Muela, Adrián Tello, ha coincidido en que la decisión del PAR es "positiva para La Muela", alegando que "el pueblo no se merecía otro mal trago después de todo lo que hemos pasado en estos últimos años".

"El PAR ha actuado conforme se esperaba y hay que reconocer que ante un clima de tensión social en La Muela la han rebajado haciendo que no sea posible esta moción de censura" una vez que llegue la notificación al consistorio de que estos tres concejales ya "no pueden ejercer en nombre del PAR".

"Ahora lo que tiene que hacer La Muela es gestionar el día a día, seguir con sus subvenciones y pagando sus deudas y luego que los vecinos se expresen en las urnas y ahí se verán los resultados", ha comentado, estimando que la moción de censura es un instrumento para casos "muy extremos y después de lo que había pasado en La Muela durante tantos años, no creo que este equipo de gobierno sea el que más se ha merecido una moción de censura después de todo lo que ha habido aquí".

Por ello, Tello ha agradecido al PAR su reacción y se ha comprometido a seguir trabajando "con serenidad y con la alegría de que el pueblo no pasará el mal trago de la moción de censura y las consecuencias de la división social y el conflicto entre vecinos" que se habían suscitado en etapas anteriores por los casos de corrupción en la localidad.

MIRAR AL FUTURO

"Queríamos que La Muela fuera conocido por lo que tenía, mirar al futuro y no estar siempre con la confrontación social", la localidad ahora "estaba tranquila" y atajar la moción de censura es "muy buena noticia para nuestro pueblo".

Respecto al futuro de los tres concejales del PAR, el alcalde ha manifestado que si se retira la moción, y no se llega a votar, el partido podría levantarles la suspensión de militancia, mientras que en caso contrario el proceso podría llevar a su expulsión.

Mientras estén suspendidos de militancia, estas tres personas no podrán actuar en nombre del PAR en el ayuntamiento y pasarán a ser concejales no adscritos. Así, de los once concejales del consistorio, cuatro serán no adscritos, los tres del PAR y un edil que antes formaba parte del grupo municipal de Ciudadanos (Cs). La situación en el ayuntamiento será así "más farragosa", por lo que ha pedido a estos concejales que "por el bien del pueblo y por reconducir la situación retiren la moción de censura".

PUBLICIDAD