El Ayuntamiento de Zamora condena la publicación machista de una carta de una peña en las redes sociales

22/01/2018 - 19:59

El Ayuntamiento de Zamora ha mostrado su repulsa hacia la publicación este fin de semana de una carta por parte de una peña de la ciudad en la que se trataba de manera vejatoria a las mujeres y se hacía apología del maltrato.

ZAMORA, 22 (EUROPA PRESS)

Las concejales de Juventud e Igualdad, Soraya Merino y Adoración Martín, han expresado este lunes en nombre del Ayuntamiento de Zamora, de la corporación municipal y de la ciudad la "condena, rechazo y repulsa absolutos por el tiempo de manifestaciones de un grupo de personas que bajo un nombre publican una carta en redes sociales"

"El Ayuntamiento de Zamora condena este tipo de manifestaciones vejatorias hacia la mujer. Las mujeres somos personas y tenemos los mismos derechos que los hombres", ha afirmado Martín.

Su compañera Soraya Merino ha informado que este grupo de personas no forma parte del Registro Oficial de Peñas que desde el año 2016 tiene Ayuntamiento de Zamora, por lo cual "no se le puede expulsar de un órgano del que no forma parte".

Soraya Merino ha incidido en que "son comportamientos de personas y grupos que no tienen nada que ver con el colectivo de Peñas de Zamora" y ha pedido "no generalizar".

Merino ha destacado además que la Concejalía de Juventud lleva años realizando talleres con la Asociación Zamorana contra la Violencia (AZAVI) con los para concienciar contra la violencia de género y el acoso escolar. "Es un problema que nos ha preocupado desde el primer momento cuando asumimos el Gobierno Municipal en 2015 como le preocupa a todas las instituciones y, por ello, todos los ciudadanos tenemos que poner nuestro granito de arena para erradicar estos comportamientos de grupos asilados", ha apuntado.

Por su parte la concejal de Igualdad Adoración Martín ha calificado los hechos de "intolerables y socialmente reprochables" y ha anunciado que su va a pone estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores "para que se determinen los responsables y se asuman las consecuencias que pudieran concurrir".

Por último, ha reconocido sentirse preocupada por este tipo de conductas entre los jóvenes, "especialmente si vienen de menores o de jóvenes". "Tienen que saber que esta conducta no va a quedar impune", ha concluido.

