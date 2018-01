330 43

Zaragoza.- La Ejecutiva del PAR suspende de militancia a los ediles muelanos y les abre un proceso disciplinario

22/01/2018 - 19:58

La Comisión Ejecutiva del Partido Aragonés (PAR) ha suspendido este lunes de militancia, de forma cautelar, a los tres concejales que tiene en la localidad zaragozana de La Muela por persistir en su apoyo a la moción de censura contra el Gobierno local, que preside Adrián Tello (CHA). Les ha abierto un proceso disciplinario "con todas las garantías jurídicas".

ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha anunciado, en un receso de la Ejecutiva, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, quien ha subrayado que "ya dijimos que ni el partido respaldaba --la moción-- ni --la decisión-- había sido tomada con autorización de los órganos del partido, como marcan los Estatutos".

En declaraciones a los medios de comunicación, Arturo Aliaga ha señalado que la Ejecutiva ha instado a los tres ediles a renunciar a la moción de censura y ha recordado que, en el ámbito autonómico, el PAR sufrió una moción de censura "durísima" en 1993, cuando tuvo que dejar el Gobierno de Aragón hasta 1995.

"Soy contrario a las mociones de censura", ha dicho, opinando que "en un Ayuntamiento se puede pactar, se puede negociar, se debe hablar", para rechazar los procedimientos "fuera del cauce normal, que rompen la convivencia". "Mientras yo esté de presidente eso no cabe ni en los Estatutos ni en el partido", ha asegurado Aliaga, quien ha hecho notar que tiene el apoyo obtenido en el último congreso y el de los Estatutos.

GARANTÍAS

Esta decisión de la Ejecutiva se les comunicará este mismo lunes, ha avanzado Aliaga, quien ha dejado claro que "no podemos correr más" porque los Estatutos establecen un recorrido para llevar a cabo el procedimiento, que comienza en la Comisión de Disciplina. Ha insistido en que este proceso se realizará con todas las garantías.

"Aquí se va a cumplir la legalidad a rajatabla", ha aseverado Aliaga, quien ha indicado que "los órganos del partido tienen que tomar las decisiones amparados en los Estatutos y sin quebrar el procedimiento jurídico".

La Comisión Disciplinaria, cuyos miembros no pertenecen a la Ejecutiva, "tendrá que abrir un periodo de audiencia" para que no haya "indefensión" de los militantes, ha continuado Aliaga, quien ha recalcado que "todo está tasado". Este proceso conlleva unos plazos "que no nos podemos saltar" y ha asegurado que, como presidente, no consentirá "que se quiebre ni un párrafo de los Estatutos". Así, "nosotros no podemos correr más" porque el PAR no quiere "cometer una ilegalidad".

Ha comentado que se les atribuye la decisión de "vulnerar o quebrar la imagen del partido o tomar decisiones fuera de los órganos" y ellos podrán comparecer ante la Comisión de Disciplina. "No podemos manipular el proceso desde estos órganos", ha observado.

"Yo agoto siempre todos los resquicios personales y políticos", ha manifestado Arturo Aliaga, quien este martes ha mantenido una conversación con los tres ediles, a la espera de conocer "qué hacen cuando tengan conocimiento de la suspensión de militancia". Ha aventurado que "si no nos han consultado para tomar una decisión, no sé si nos consultarán para tomar la contraria".

Por otra parte, Aliaga ha apuntado que este martes ha dialogado por teléfono con el presidente de CHA, José Luis Soro, en "una llamada de cortesía", aunque le ha reprochado que "cuando se tiene la cortesía es siempre", no "cuando truena Santa Bárbara". "Me llama para unas cosas y para la otra no", se ha quejado el presidente del PAR.

