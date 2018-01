330 43

CC rechaza la propuesta de reforma electoral porque "no es transparente" y rompe el equilibrio

22/01/2018 - 19:44

CC-PNC ha mostrado este lunes su rechazo a la propuesta de reforma electoral planteada por PSOE, PP, Podemos y NC porque rompe el "equilibrio y la solidaridad" entre las islas y el sistema de restos "no es transparente".

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expuesto a los periodistas la secretaria de Organización, Guadalupe González Taño, en un receso de la Comisión Permanente, donde ha incidido en que este modelo de reforma --aumentar hasta 70 diputados y asignar escaños a las islas centrales mediante 'restos'-- no responde a los principios ideológicos de su formación.

Además, ha comentado que "no es socialmente aceptable" que se aumente el número de diputados en el Parlamento, algo que "la gente no entiende", dado que en principio puede conllevar un incremento del gasto presupuestario.

González Taño ha criticado el sistema de restos porque "no explica el resultado que produce" y los ciudadanos no conocen la distribución de escaños antes de votar, ya que van a las islas centrales en forma de 'cinco y cuatro' pero no se conocen de antemano, sino a través de "cuestiones matemáticas".

En esa línea, ha señalado que esos nueve escaños no se computan en relación a la población de las dos islas, lo que puede llevar a un "enfrentamiento" entre Tenerife y Gran Canaria.

Frente a esto, los nacionalistas abogan por la bajada de los topes electorales al 15% insular y el 3% regional para aumentar el "pluralismo" de la Cámara regional, y se mantienen abiertos a escuchar otras fórmulas que mejoren el sistema actual, "que no es malo", pero sostienen que la propuesta nacida de la ponencia no lo hace.

"El de 60 diputados es un buen Parlamento y no nos negamos a incrementarlo, pero que la gente lo entienda", ha apuntado, subrayando que si finalmente hay reforma del modelo, debe ser "para ir a mejor".

MANTIENE QUE LA REFORMA SE DECIDA EN CANARIAS

Pese a esta negativa, González Taño ha insistido en que la reforma "debe producirse en Canarias", y no cree que el rechazo de CC acerque la solución final al Congreso, donde se debate la reforma del Estatuto de Autonomía que incluye un cambio en el sistema electoral.

Ha dicho que "nadie" puede exigir a CC que acepte una reforma electoral que no comparte, y su partido va a esperar acontecimientos si en la ponencia parlamentaria alguna formación política se plantea otra propuesta.

En la reunión de la Permanente, CC ha analizado también "los datos muy positivos" que ha presentado la Consejería de Sanidad en listas de espera, si bien ha pedido más "esfuerzo" para mejorar las cifras, y el desarrollo parlamentario de la Ley de Servicios Sociales, un "objetivo prioritario" para que lo resta de Legislatura, y con la idea de que "sea la mejor ley posible".

