Ciudadanos está abierto a "cualquier posibilidad" si el PP no "aparta" a Ortiz y no descarta la moción de censura

22/01/2018 - 19:34

El objetivo de Cs es presentar candidaturas en los 45 municipios y descarta la celebración de primarias este año

MURCIA, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, ha pedido al PP que "aparte" de su cargo al concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz. Si no lo hace, ha advertido que la formación naranja está "abierta" a "cualquier posibilidad", sin descartar la moción de censura.

En concreto, al ser preguntado por la posibilidad de adherirse a una moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, Hervías ha contestado que, "cuando llegue el momento, se valorará".

Así lo ha hecho saber Hervías en una rueda de prensa ofrecida en Murcia tras reunirse con los responsables de Organización y Expansión de la Región para trasladar el Plan de Implantación de Cs en la Comunidad, en un acto que ha contado con la presencia de la secretaria de Organización en la Región de Murcia, Valle Miguélez.

Al ser preguntado por el caso de Ortiz, Hervías ha considerado que refleja "realmente lo que el PP ha ido haciendo en estos últimos años", por lo que ha pedido que el Partido Popular aparte al concejal como cargo público, ya que "no es una persona que pueda representar a los murcianos".

En concreto, Hervías confía en que el PP tome esta decisión "y no espere un año y medio decidiendo si lo quita o no, igual que ocurrió con el ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez". Ha pedido al PP "valentía" y, si no aparta a Ortiz, ha insistido en que "barajamos cualquier posibilidad".

No obstante, ha reconocido que esta posibilidad no le "gustaría" ya que "los murcianos no merecen a un partido como Podemos gestionando el Ayuntamiento de Murcia". Por eso, ha pedido al PP "que sean valientes, como sí lo ha sido en otras ocasiones gracias a Ciudadanos".

En este caso, la formación naranja pide "por enésima vez" al PP que actúe "ante cualquier sospecha de corrupción política" y aparte a cualquier persona "que es evidente que no representa los valores que consideramos que deben implicar la política y un cargo público".

Al ser preguntado por si considera que el clientelismo es una forma de corrupción, Hervías ha considerado "evidente" que esta práctica "no es un ejemplo de lo que tiene que ser la política desde el punto de vista ético y moral". De hecho, ha remarcado que Cs tiene diferentes mecanismos a nivel interno para evitar "ese clientelismo político y ese capitalismo de amiguetes que se ha visto durante estos últimos años".

IMPLANTACIÓN DEL PARTIDO EN LA REGIÓN

Hervías, durante su visita a Murcia, ha conocido de primera mano la labor realizada desde la Secretaría de Organización de Cs en la Región en su empeño de implantar el partido en el conjunto de la Comunidad. "A día de hoy, podemos decir que el partido está gozando de plena salud y estamos en pleno crecimiento, tal y como indican los resultados", según Hervías.

A este respecto, ha señalado que Cs cuenta con más de 1.200 afiliados en la Región de Murcia, lo que supone un 30 por ciento más respecto a hace cuatro meses. Además, ha celebrado que se trata de un crecimiento "sostenido y no coyuntural", de forma que "estamos creciendo no sólo en las encuestas sino que son muchos los murcianos que están dando un paso al frente, armándose de valentía e involucrándose en política".

Ciudadamos tiene presencia en un total de 38 de los 45 municipios de la Región de Murcia, lo que significa que la formación naranja llega ya al 98 por ciento de la ciudadanía de la Región. Esto constituye una implantación "muy buena y positiva que nos permite que la labor que estamos realizando en las instituciones y a nivel interno de partido vaya llegando al conjunto de la Región", ha aseverado.

Y es que Murcia, según Hervías "es un ejemplo de la labor que el partido está realzando en el conjunto de España". Ha recordado que en la Comunidad de Murcia "no hay imputados por corrupción política gracias a Ciudadanos" ya que a la formación naranja "no le tiembla el pulso a la hora de exigir que, en este caso, el PP cumpla lo pactado".

"Porque uno de nuestros valores es la transparencia y la regeneración política, porque por ello nacimos y por ello seguimos pidiendo y exigiendo que los murcianos no se merecen que sigan saliendo en las noticias por casos de corrupción", ha señalado Hervías.

Estos días, ha lamentado que la Región vuelve a salir en las noticias "por la mala gestión política e interna" y por casos de corrupción "que no son puntuales". En su opinión, "es evidente que estamos hablando de un caso de corrupción del PP, que tiene ya totalmente instalado en las entrañas del partido a todos los niveles".

Por tanto, Ciudadanos pide "acabar de una vez por todas con esa lacra de la corrupción", porque los ciudadanos "no se merecen tener políticos que estén bajo la sospecha de cualquier delito de corrupción".

Respecto a la estrategia de la formación este año, Hervías ha destacado que el objetivo es presentar candidaturas en los 45 municipios, "y que sean buenas candidaturas" ya que "queremos a los mejores al frente y gestionando al frente de nuestros ayuntamientos, con buenos proyectos y buenos líderes".

El secretario de Organización ha descartado la celebración de primarias este año, y sí completar la implantación en los siete municipios en los que aún no cuenta con agrupación la formación: "Nuestro trabajo estará centrado en las instituciones y en dar a conocer nuestras propuestas. Ahora no toca, hay partidos muy nerviosos, pero consideramos que debemos trabajar y no estar ya con la calculadora electoral".

