CHA alerta del cierre del centro social de Ardisa

14/01/2018 - 19:00

Chunta Aragonesista ha alertado del cierre del centro social de Ardisa. Además, ha criticado la "nula negociación" por parte del equipo del Ayuntamiento a la hora de renovar el contrato con la persona que hasta ahora llevaba la gestión de este espacio.

"Estaba gestionado por un vecino del pueblo que ante la negativa del Consistorio para que pudiera librar un día a la semana, no solo ha dejado de llevar el Centro Social sino que también se ha tenido que ir del municipio junto con un familiar. Esto es una pequeña tragedia para una localidad como Ardisa en la que sólo vivimos diez personas en invierno", ha afirmado el portavoz de CHA en el Ayuntamiento de Ardisa, José Ángel Tresaco.

Ha relatado que hace nueve meses que el gerente del bar comunicó al Ayuntamiento su decisión de no renovar el contrato por la imposición de tener que abrirlo todos los días de la semana. "Propuse al equipo de gobierno intentar negociar con él para evitar su salida pero la alcaldesa me dijo que no quería negociar".

El Centro Social que a su vez ofrece el servicio de bar es el único lugar de reunión de los vecinos y visitantes de los pueblos cercanos. Lleva ya 14 días cerrado y el municipio no se acostumbra a no poder disfrutar de este equipamiento.

"Queremos agradecer el servicio prestado durante casi seis años a la persona que hasta ahora ha llevado el centro social pero también insistimos a la alcaldesa que reconsidere su actitud y vuelva a negociar con él ya los pocos ingresos que deja el centro social junto con el coste de las viviendas de alquiler en el municipio hacen imposible que venga gente de fuera a hacerse cargo del centro", ha asegurado el portavoz de CHA.

Ha agregado que en la anterior legislatura el Ayuntamiento de Ardisa se gastó mas de 10.000 euros en rehabilitar una bodega abandonada. "Ese dinero se tenía que haber invertido en acondicionar algún local municipal como vivienda en lugar de una bodega que no tiene uso. Ahora no tenemos ni vivienda ni centro social ni perspectivas de que venga ninguna familia de fuera a hacerse cargo del negocio".

