Podemos no dará "ni un paso atrás" en la protección del Mar Menor

14/01/2018 - 18:59

María Giménez, diputada regional de Podemos, ha señalado que espera que este lunes tanto PSOE como Ciudadanos respeten el trabajo que "nos va a permitir defender, blindar y ofrecer soluciones concretas para que el Mar Menor se pueda recuperar. Las enmiendas que hemos elaborado están diseñadas por técnicos, expertos, incluso organizaciones agrarias, para remediar la situación catastrófica a la que nos enfrentamos tras años de desgobierno del PP".

MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)

Giménez ha afirmado que desde Podemos "no vamos a permitir que el PP modifique la zonificación que hemos hecho y las medidas que afectan a cada una de esas áreas. El Mar Menor no puede esperar, por ello, somos inflexibles. No se puede actuar con tibieza y medidas cortoplacistas a la hora de proteger y salvar el Mar Menor".

La diputada regional ha explicado que desde las zonas que quiere modificar el PP "también llegan al agua nitratos y contaminantes. Tienen, por tanto, efectos directos e inmediatos en la contaminación. Es motivo más que suficiente para ser igual de rigurosos y contundentes en ellas".

Giménez ha incidido en que estas medidas "van a suponer una mejoría considerable. Si bien, a partir de ahora, si PSOE y Ciudadanos no se echan para atrás, nuestro trabajo será estar vigilantes en su aplicación y avanzar, junto a técnicos, expertos y las propias organizaciones agrarias, en mantener y dar vida a un Mar Menor al que el PP ha maltratado durante dos décadas".

Por ello, ha concluido Giménez, "desde su publicación definitiva nuestra labor será ayudar a los sectores implicados, especialmente a los pequeños agricultores, a realizar la transición necesaria hacia un modelo que les sin duda les beneficiará. El futuro del Mar menor y de la agricultura de la zona también depende de ellos. Estaremos a su lado para exigir al gobierno les ayude a su aplicación".

