IU aborda su II Asamblea local entre críticas y elogios a Ahora Madrid y defendiendo primarias proporcionales para 2019

12/01/2018 - 18:55

Dicen que estructura de Ahora Madrid como partido instrumental se ha demostrado "inoperante y poco democrática" y la de Ganemos "ha perdido activos"

El centro cultural Eduardo Úrculo del distrito de Tetuán acoge mañana sábado la II Asamblea de IU Madrid Ciudad, en la que simpatizantes y la afiliación harán balance de lo ocurrido desde la primera asamblea y en la que definirán las líneas de acción a seguir hasta las elecciones municipales de 2019.

También analizarán las vías para reforzar la confluencia con otras fuerzas políticas, con el compromiso de seguir trabajando en común en este espacio, "reforzándolo y mejorándolo a partir de la experiencia de los últimos años de trabajo municipalista para conseguir volver a ganar el Ayuntamiento de Madrid retornando a los orígenes participativos de la candidatura que permitió optar a la Alcaldía el 2015: un programa y una candidatura de consenso elegidas por la ciudadanía en un proceso de primarias proporcionales", han indicado en una nota de prensa.

La asamblea de mañana tendrá lugar entre las 10 y las 19 horas. La inaugurará el tercer teniente de alcalde y coportavoz de IU Madrid, Mauricio Valiente; y en el cierre participarán la coportavoz de IU Madrid, Sol Sánchez, y los concejales matritenses Carlos Sánchez Mato y Montserrat Galcerán, y el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo.

"AHORA MADRID SE HA DEMOSTRADO INOPERANTE Y POCO DEMOCRÁTICA"

En su documento estratégico, al que ha tenido acceso Europa Press, IU aspira a la confluencia de una izquierda rupturista "en torno a un programa político, compuesto por partidos, colectivos, movimientos sociales, personas independientes y activistas que se movilizan por un programa común de transformación social".

"Actualmente no existe ningún espacio en la izquierda madrileña que tenga estas características. Izquierda Unida no consigue convertirse en el movimiento político y social al que aspiramos, la estructura de Ahora Madrid como partido instrumental se ha demostrado inoperante y poco democrática, y la estructura de Ganemos Madrid ha perdido activos y no sirve por sí misma como aglutinante de todas las fuerzas anticapitalistas de nuestra ciudadanía", señalan.

No obstante, reconocen en Ahora Madrid "un cambio radical en la inercia de los gobiernos privatizadores, despilfarradores y corruptos del PP", una "indiscutible mejor gestión" y avances en materia social y participación, entre otros puntos. Pero creen que "no ha permitido generar sinergias con otros movimientos y actores y la forma de funcionamiento se ha caracterizado por decisiones verticales desde Alcaldía en las que poco o nada hemos podido influir".

"Hay intereses enfrentados en el seno de la candidatura y no tiene sentido replicar un modelo que no ha funcionado. Tendremos que garantizar que la candidatura que formemos para 2019 tenga mecanismos garantistas para una democracia amplia. Haciendo un balance que incluya tanto los aspectos positivos como las insuficiencias, es necesario plantearse un reimpulso y reorientación del proyecto, que en gran parte recuperaría el espíritu original", señalan.

Por eso, IU Madrid Ciudad apuesta por llevar a cabo una hoja de ruta en torno a la convergencia basada en "ir sumando actores y perfiles, que contribuyan a superar y mejorar el proyecto de Ahora Madrid que permita generar de nuevo movimiento desde abajo, que desborde, que vuelva a generar ilusión poniendo en valor las políticas implantadas que han contribuido a mejorar la calidad de vida en la ciudad, y que a la vez sirva para presionar en la necesidad del cumplimiento de nuestros compromisos programáticos de aquí a 2019".

También apuestan por la acción de los distritos, rendición de cuentas y coordinación de relato y tareas. "Esto se traduce en que peleas políticas como los presupuestos o cuestiones en las que no hay acuerdo en el Grupo Municipal deben de bajar a los distritos y llegar el relato de IU a todas las compañeras de Ahora Madrid y el tejido social", apuntan.

Asimismo, el documento estratégico de IU local que pasará mañana por la II Asamblea aboga por "reorientar la política comunicativa" de Ahora Madrid, "evitando la confusión entre la comunicación institucional del Ayuntamiento y del grupo municipal, y la comunicación de AM como actor político".

"Apostamos por un espacio que no esté a la defensiva y al rebufo mediático, que pase a la ofensiva, centrándonos en las cuestiones importantes, denunciando el saqueo y las políticas de recortes del anterior gobierno, y a la defensa clara de nuestro proyecto y nuestras posiciones. Y aprovechar la cuestión de la intervención de las cuentas del Ayuntamiento por Montoro y el Ministerio de Hacienda para ser la oposición al Gobierno central", ha dicho.

"SUPERAR" GANEMOS MADRID

El documento también analiza la experiencia "gratificante" del espacio de confluencia de Ganemos Madrid para la convergencia pero considera necesario "trascender sus fronteras de Ganemos" con nuevos movimientos y colectivos.

"Estos años dentro de la institución, han tenido sus pros y sus contras, y gobernar siempre supone un riesgo en el que hay que cabalgar en torno a las expectativas creadas y lo que efectivamente es posible, por el choque con lógicas institucionales que dificultan cumplir con las mismas", señalan.

"Debemos ser conscientes del desgaste lógico que supone además la experiencia de gobierno en minoría, donde ni siquiera hemos sido autónomos en ese sentido sino que dependíamos de pactos con el PSOE. Sin embargo, no podemos afrontar esta cuestión conformándonos con gestionar mejor, ya que no estamos en la institución para ser su cara amable sino para transformarla", prosiguen.

PRIMARIAS ABIERTAS "Y CON SISTEMA PROPORCIONAL"

Para IU Madrid Ciudad, la construcción de la candidatura para las elecciones municipales del 2019 debe basarse en una serie de principios democráticos "irrenunciables", como la celebración de un Plenario Municipalista abierto a más actores que los que están actualmente en Ahora Madrid.

En segundo lugar, piden la construcción de la futura candidatura debe hacerse mediante primarias abiertas con sistema proporcional, "que asegure la representación plural y diversa y que no suponga un retroceso respecto a 2015".

Además, quieren que el programa debe hacerse de forma colectiva y participada, poniendo en valor "la elaboración plural y democrática y no restringiéndolo a un comité de 'expertos'. "En ningún caso vamos a aceptar un acuerdo cupular entre organizaciones", advierten.

"Las diferencias políticas son lógicas dentro de una candidatura plural, y nos juntamos por un as metas comunes , pero nuestro objetivo no es repartir nos puestos, sino generar un movimiento democrático y transformador en torno a políticas concretas. Tampoco caeremos en posiciones sectarias o marginales, se trata de ser un instrumento útil para las mayorías sociales", apuntan.

Entre las conclusiones del documento, IU insiste en no limitar la acción en el trabajo del Ayuntamiento, pues "la mejor manera de evitar una derrota es movilizar".

