330 43

El 112 de Extremadura activa la alerta amarilla por nieve en el norte de Cáceres para este sábado

4/01/2018 - 16:21

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura declarará este sábado, 6 de enero, la alerta amarilla en el norte de Cáceres ante la previsión de nevadas, según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

CÁCERES, 4 (EUROPA PRESS)

Esta situación de alerta permanecerá activa desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas, cuando se podría llegar a una acumulación de nieve de hasta siete centímetros en 24 horas, ya que se esperan nevadas en el Sistema Central en cotas de altura de entre 800 y 1.000 metros, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Ante esta circunstancia, el Centro 112 recomienda a los ciudadanos utilizar el transporte público, no realizar viajes, a no ser que sea necesario, y, de hacerlo, no viajar solo, evitar conducir de noche, llevar cadenas y el depósito lleno, así como disponer de un teléfono móvil.

También se aconseja tener en casa material de calefacción, linternas con las baterías cargadas y un teléfono para comunicarse. No obstante, en caso de necesitar algún tipo de asistencia, se recomienda llamar al teléfono 112.

PUBLICIDAD