PP-A critica que el programa del "retorno del talento" de la Junta ha finalizado con un "absoluto fracaso"

1/01/2018 - 15:52

La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, Teresa Ruiz Sillero, ha denunciado "el fracaso" de la Junta con el programa de "retorno del talento" y ha acusado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "de acabar con las esperanzas de los jóvenes andaluces para poder encontrar un empleo".

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, Ruiz Sillero se ha referido a varias respuestas recibidas a través del Portal de la Transparencia en las que se comprueba que, "diez meses después, el Gobierno andaluz no ha concedido ninguna ayuda nueva y que se siguen debiendo las mismas cantidades que se debía el pasado mes de febrero".

Así, la portavoz popular ha incidido en que en el año 2017 no se ha concedido ninguna ayuda porque, según ha recordado, "ya no se contemplaba en los Presupuestos por lo que el programa ha acabado definitivamente con un absoluto fracaso". En este sentido, ha indicado que tan sólo se han beneficiado once jóvenes "si tenemos en cuenta que las ayudas de traslado de residencia coinciden además con la de la contratación".

Ruiz Sillero ha explicado que se han denegado un total de 28 ayudas y que se han concedido 18, concretamente once para ayudas a la contratación y siete para el traslado de residencia, "lo que se traduce en que deniegan más ayudas de las que conceden". Además, ha subrayado que se concedieron un total de 494.477 ayudas "y que aún falta por pagar el 36 por ciento, lo que supone un total de 177.638 euros".

Del mismo modo, ha incidido en que "de los ocho millones de euros de presupuesto inicial que contaba este programa tan sólo se ha concedido medio millón de euros, a lo que se suma que se debe la tercera parte de las ayudas concedidas".

"Este programa termina sin cumplir con lo prometido. Ha supuesto un fiasco más de las numerosas promesas incumplidas de Susana Díaz. Este programa acaba sin llegar a los 150 jóvenes a los que se le prometieron estas ayudas y debiéndose aún la tercera parte de las ayudas concedidas", ha agregado.

Con todo, Ruiz Sillero ha afirmado que el Gobierno andaluz "debe replantearse este programa, ponerlo en marcha y llevarlo a cabo de una forma seria cumpliendo con lo prometido y con lo acordado". Y ha manifestado que desde el PP-A trabajarán e insistirán "para que este programa se retome y pueda llegar a todos los jóvenes con los requisitos y las garantías necesarias para que éstos puedan tener una nueva oportunidad para volver a su tierra".

Finalmente, ha lamentado que programas como éste "queden una vez más en el olvido", a la vez que ha criticado las políticas de empleo del PSOE-A que, según ha aseverado, "son las responsables de mantener a Andalucía en los últimos lugares de Europa en las cifras globales".

