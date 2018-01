Los médicos residentes denuncian cobrar "sólo 79 euros más" que los trabajadores de comida rápida

Como veo que aquí opina todo el mundo (tanto el autor del artículo como los lectores) y se aportan datos falaces e inventados (tanto en un sentido como en otro) voy a tratar de aportar datos objetivos en relación con mi propia experiencia.



El sueldo base de cualquier médico de la Comunidad de Madrid es actualmente de 1131,36 euros brutos. Esto es así tanto para Jefes, Adjuntos rasos y Residentes (que NO son becarios y NO están en prácticas). A ese sueldo se le añaden diversos complementos en función del estatus individual (complemento de grado de formación, carrera profesional, objetivos, trienios, etc) y, en el caso de que se realicen, de las guardias (depende de la especialidad, en mi caso en torno a unas 4 mensuales).



Un residente de primer año, si no realiza guardias, cobrará exactamente esos 1131,36 euros brutos. Un residente de cuarto año cobrará 1131,36 + 316,78 (complemento de formación; a mayor edad mayor responsabilidad) euros brutos.



La retribución de una guardia en un día laborable depende del año de residencia. Para un residente de primer año, son 173 euros brutos y, para uno de cuarto año, 276. Y a partir de ahí, que cada uno eche cuentas. Pero no todos hacen guardias, y no todos hacen el mismo número de ellas.



El problema a veces viene, además, al acabar la residencia. Muchos adjuntos jóvenes ni siquiera tienen un contrato al 100%, sino que tienen muchas veces un contrato al 60% e incluso conozco casos de un 20% (casos en los que, sin un número importante de guardias o compaginando otras actividades, sería imposible subsistir). En este sentido, me hace gracia el comentario de #5 sidonio (“en 4 o 5 años, cuando sea un jefe de servicio, cobrará más de 3.000€ mensuales”). Claro que sí, lo habitual vamos.



Así que, ni una cosa ni la otra. Ni somos pobres ni estamos para derrochar. Y ahora, mi opinión personal. Para el grado de responsabilidad que se tiene, y la cantidad de horas invertidas no retribuidas (tanto en el Hospital como fuera de él, aspecto que nunca se menciona), considero que la profesión médica debería estar mejor pagada de lo que actualmente está.