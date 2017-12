330 43

El director de la cárcel Sevilla II niega el "intento de amotinamiento" señalado por Acaip

31/12/2017 - 14:59

El director del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, Rafael Durán Herrero, ha negado este domingo "tajantemente" el supuesto "intento de amotinamiento" en el Módulo 1 de la cárcel del que alertó este sábado la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), sindicato que afirmó que, en la mañana del pasado día 26 de diciembre, se produjo "un nuevo y grave incidente regimental en dicho centro, cuando todos los trabajadores penitenciarios de servicio interior tuvieron que intervenir para evitar un intento de amotinamiento en el Módulo 1 de la prisión".

SEVILLA, 31 (EUROPA PRESS)

Ante esa versión, el director de Sevilla II, en un comunicado remitido a Europa Press, ha querido realizar una serie de "precisiones", comenzando por "desmentir tajantemente que el pasado día 26 de diciembre produjera un 'intento de amotinamiento' en el Módulo 1 del centro penitenciario". En vez de eso, ha relatado que, "tras la agresión de un interno a otro, se inició una pelea y los funcionarios de servicio en el módulo intervinieron de manera inmediata, resolviendo el incidente y procediendo al traslado del interno agresor al departamento de aislamiento".

De igual manera, Durán Herrero ha negado que, tras este incidente, 50 internos rodearan a los funcionarios amenazándoles e impidiendo el traslado del interno agresor al departamento de aislamiento. Ha añadido que algunos internos protestaron verbalmente contra la actuación de los funcionarios.

Asimismo, continúa el director en su comunicado, "junto a la actuación de los funcionarios de servicio en el módulo, se produce de manera casi inmediata la presencia de los dos jefes de Servicios y de otros funcionarios que acudían de refuerzo al módulo ante el incidente que había surgido inicialmente".

Pese al incidente, el director ha recalcado que se trató de una situación que "se resolvió con la profesionalidad habitual de los funcionarios de vigilancia que prestaban servicio en el departamento, junto con la actuación de los jefes de servicios y demás funcionarios que acuden bajo las órdenes de estos últimos".

Paralelamente, el comunicado del director de la cárcel relata que ambos internos fueron trasladados a la enfermería para ser atendidos de las lesiones que presentaban, para las que no se requirió asistencia hospitalaria por ser de "menor entidad".

"CATASTRÓFICA IMAGEN TRANSMITIDA" POR PARTE DE ACAIP

Por todo ello, frente a la "catastrófica imagen transmitida" por Acaip en su comunicado, el director de la cárcel ha explicado que "se trató de un incidente ciertamente excepcional, en la medida en que la conflictividad del centro es significativamente reducida, así como su nivel de ocupación". A la par, ha aclarado que el incidente tuvo lugar en un módulo con capacidad para 144 internos que se encontraba ocupado por un total de 58 internos el día del incidente.

En este sentido, apunta el comunicado, "no se entiende cuál es el interés del sindicato en transmitir una imagen de inseguridad, llegando al punto de no hacer siquiera referencia a la buena actuación de todos los funcionarios implicados en la resolución del incidente".

Así, fruto de las causas del incidente apuntadas en su comunicado por el sindicato, Rafael Durán Herrero ha subrayado que "no puede alegarse falta de medios materiales para la resolución del incidente, ya que los funcionarios tenían a su disposición en el propio departamento los medios coercitivos materiales --defensas de goma y esposas--, así como los equipos de protección necesarios en su caso --escudos, cascos, chalecos antiagresión--". "Si no fueron utilizados, no fue por la ausencia de los mismos, sino por no considerarlo necesario los propios actuantes", ha puntualizado.

Igualmente, el director ha aclarado que "no es cierto que no se aplicara el aislamiento provisional a más internos por falta de celdas". "Se aplicó dicha medida a todos los internos a los que se les debía aplicar de acuerdo con su participación en el incidente según lo manifestado por los funcionarios actuantes y lo ordenado por los jefes de servicios".

De forma conjunta, también ha subrayado que dicho centro penitenciario es de los más modernos de España y Europa, "con unas infraestructuras e instalaciones que cubren sobradamente las necesidades que se plantean". Como ejemplo de ello, "basta señalar que el departamento de aislamiento cuenta con un total de 70 celdas, existiendo el día del incidente más de diez celdas libres en el mismo", y además, "nada habría impedido aplicar la medida de aislamiento provisional en otro departamento de ser necesario", ha explicado el director.

Por último, en lo referente a la presunta falta de medios personales alegada por el sindicato, Rafael Durán Herrero ha señalado que "parte de la secretaría general de las Instituciones Penitenciales se han cubierto recientemente todas las vacantes producidas tras el último concurso de traslados, no sólo con la adjudicación de plazas en el propio concurso, sino también con la asignación de plazas a los funcionarios de próximo nombramiento como funcionarios de carrera y a los funcionarios en prácticas", ha concluido.

