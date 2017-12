330 43

Tudanca pide un gestor único para Las Médulas y que cuente con un presupuesto "digno" para generar riqueza en la zona

29/12/2017 - 15:51

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha anunciado este viernes que el partido socialista presentará en la Junta iniciativas para pedir la puesta en marcha un gestor único del Parque Natural Las Médulas (León), que le dote a los ayuntamiento de la zona de recursos económicos, técnicos y de personal "estables" y que permita que haya un presupuesto "digno" para este paraje.

Así lo ha señalado durante su visita al enclave natural, que este año celebra sus 20 años de declaración como Patrimonio de la Humanidad, donde ha criticado que el Gobierno autonómico "no aprovecha el potencial turístico de la zona para crear riqueza, empleo y, sobre todo, fijar población en el entorno rural".

Luis Tudanca considera que este paraje Patrimonio de la Humanidad "está desaprovechado" porque han pasado por el centro de recepción de visitantes "más de cien mil visitas" pero son muchas más las personas que vienen a conocer este enclave natural de la provincia leonesa.

"Hay que aprovechar ese caudal de turismo para atraer riqueza al territorio", ha subrayado el líder socialista, quien ha explicado que , son los propios ayuntamientos "los que sin recursos" tienen que afrontar este caudal de visitantes "y en ocasiones no se benefician de un retorno económico o de creación de empleo".

Asimismo, Luis Tudanca ha recordado que la Junta es la principal competente y es la que debe dotar a los ayuntamientos "de los recursos suficientes" como son infraestructuras de acceso, aparcamientos o abastecimiento de agua, además de que se necesita crear empleo "contar con personal adecuado para la gestión" de este espacio natural de Las Médulas.

No obstante, el secretario regional del PSOE ha reconocido que existe "un problema" y es que 20 años después de la declaración como Patrimonio de la Humanidad no hay un gestor "único" del espacio de Las medulas, "como ocurre en Atapuerca", además de que no cuenta con "un presupuesto digno" para poder gestionar el paraje "durante todo el año".

"Se trata de crear riqueza en el medio rural en una Comunidad que sufre tanto la despoblación", ha afirmado Tudanca, quien cree que hay que aprovechar todos los recursos posibles "para poder crear todo el empleo" posible, por lo que ha insistido en que "con un gestor único, un presupuesto y recursos durante todo el año se podría fijar población" en la zona.

