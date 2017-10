Un fake de la premier escocesa de Escocesa crea confusión al no reconocer República de Cataluña

Un perfil falso de Twitter de la ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, ha afirmado que "Escocia no reconoce la República de Cataluña". Muchos medios lo han dado por bueno. El pronunciamiento de Escocia se esperaba con interés al seguir reclamando a Reino Unido la celebración de otro referéndum de independencia.

La líder falsa nacionalista ha defendido que" la Constitución española debe ser respetada". Los ciudadanos escoceses fueron llamados a un referéndum de autodeterminación el 18 de septiembre de 2014, votación que se saldó con un 51,3% de apoyos a la continuidad en Reino Unido y un 44,7% de respaldo a la independencia.

Pocos minutos después, la verdadera Sturgeon ha reaccionado oficialmente en Twitter: "respetamos la posición... la gente de Cataluña debe decidir su propio futuro".

En un comunicado de la Secretaría de Exteriores, se ha ampliado la postura oficial de Escocia, "se entiende la postura del Gobierno central" y ha criticado la falta de diálogo.

NO.



La primera ministra escocesa no ha tuiteado q no reconozca la independencia de Cataluña.@NicolaSturgoen es una cuenta de parodia. pic.twitter.com/DQmJgM81qi