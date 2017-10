Puigdemont dará una respuesta "elaborada y con contenido" al requerimiento de Rajoy

Sres del Gobierno de España, ustedes, los Gobiernos del PP, y los otros, los Gobiernos del PSOE, junto a los de la UCD son los únicos culpables de lo que está pasando en Cataluña.



Había medios jurídicos para evitar esta situación, se los recuerdo, el Código Penal anterior a 1995 contenía un artículo el 214 que trataba sobre la Sedición Impropia, que el Gobierno socialista derogó y ustedes, el Gobierno del PP no reinstauró; también había en el Gobierno del PP los artículos del Código Penal 506 bis, 521 bis, 576 bis, que posteriormente el Gobierno socialista derogó y ustedes posteriormente no reinstauraron, estos artículos eran una herramienta muy eficaz contra el intento de subvertir el orden constitucional. Fueron eliminados por exigencias de los partidos nacionalistas, si se quería tener apoyos, ¡qué listos!.



Restitución de dichos artículos al Código Penal.



Ustedes los Gobiernos del PP y los otros, los Gobiernos socialistas y los de UCD casi siempre necesitaron de los apoyos nacionalistas para poder gobernar y no hicieron otra cosa que dar más y más competencias a ciertas Comunidades Autónomas (País Vasco y Cataluña), transfiriendo competencias que NUNCA debieron transferir, como la educación entre otras, al transferir la educación permitieron un adoctrinamiento sin precedentes de varias generaciones (https://www.youtube.com/watch?v=l3BaSmj1LfE ) que son las que ahora toman las calles, no teniendo el Estado control ninguno sobre las materias de enseñanza. Incluso la Alta Inspección de Educación del Estado, para entrar en un colegio, tiene que pedir permiso antes a la Generalidad. ¡¡Inaudito!!.



También se permitió por los Gobiernos de uno y otro signo un empleo de la lengua catalana en las instituciones que dejó totalmente arrinconada a la primera Lengua Oficial de todo el Estado que es el Castellano-Español. Pero no solo está arrinconada en Cataluña, Sres del Gobierno, en tres principales CC.AA donde ustedes gobiernan (Galicia) y gobernaron durante décadas (Valencia y Baleares), está pasando lo mismo con la lengua en las escuelas, y en las Administraciones, se habla en gallego y en valenciano casi en exclusividad relegando el castellano a una segunda e incluso tercera posición, estando el inglés por delante, ¡inaceptable!.



La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se refiere en el título VII a la inspección del sistema educativo, del cual el Capítulo I se dedica a la alta inspección. Aquí se recoge que Corresponde al Estado la Alta Inspección Educativa (artículo 149), para garantizar: “el cumplimento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza, la observancia de los principios y Normas Constitucionales aplicables y el cumplimiento de las Normas básicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución”. Parece a todas luces que el Estado al transferir las competencias en educación no puede ejercer esa inspección, ni poner remedio al claro adoctrinamiento que se supone siempre conoció e hizo, presuntamente, dejación de sus funciones al consentirlo. Habrá que modificar la Ley para poner remedio a este sin sentido.



No puede ser que en las escuelas se estudie solo la CC.AA, y del resto de España casi no se hable, no señor, hay que estudiar la historia, la lengua-literatura y la geografía de España en profundidad y la de la correspondiente región en particular. Todos los libros de historia de los colegios tienen que estar supervisados y aprobados por la Real Academia de la Historia y los de lengua por la Real Academia Española.



Por tanto, la culpa de lo que pasa, es de ustedes el PP y de los otros, el PSOE y UCD. Ustedes han dado alas, muchas alas a los nacionalismos. No dar más dinero a las CC.AA y que el Estado recupere competencias que NUNCA tuvo que transferir



NO a las Autonomías, eliminado el “Capítulo tercero. De las Comunidades Autónomas”, de la Constitución Española cuando se reforme y sustituyéndolo por el modelo del Estado Francés de organización del territorio en cuanto a las Regiones ( ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Francia ), y por tanto dejen de existir las CC.AA, sus gobiernos, TV autonómicas, parlamentos, instituciones paralelas, etc., recuperando el Estado todas las competencias.



No traten de ofender la inteligencia de los ciudadanos, ya no somos niños.



RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS AL ESTADO EN EDUCACIÓN, SANIDAD, SEGURIDAD CIUDADANA Y ANTITERRORISMO, JUSTICIA.