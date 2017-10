Una huelga general y un "paro de país" en protesta por la actuación policial el 1-O coinciden este martes en Cataluña

Estoy cansado de los independentistas que nos obligan a todos los demas a acatar sus normas variables segun les da el aire. Estoy agitado de contar con cuantos vecinos no me hablare nunca mas por tenee mi bandera de españa en el balcon. Estoy cansado de oir tonterias de cjavales que jamas vivieron a franco faltando a los agentes e insultandoles impunemente. Estoy avergonzado de que los mossos de esquadra que cobran cada uno como dis guardias civiles no hayan sido capaces de respetar su juramento habria que inhabilitarles. Estoy cabsado de ver fotos falsas de ambos bandos. Señored los antidisturbios son un martillo, no esperen conversar y si reciben un porrazo no acudan a concentraciones ilegales e intenten evitar que hagan su trabajo.



Ole los guardias y nacionales que aguantan estoicamente y no olviden catalanes que los mossos fueron mucho peor en la huelga general de hace unos años.. recordemos la muchacha que perdio un ojo y ella solo pasaba por alli no intento nada.



Saludos españa. Somos parte de vosotros. No nos abandonen.