La formación permanente en España llega al nivel más bajo de la última década

Es que como algún burócrata firmo hace unos años el aval del estado para las autopistas (a cambio de nada, por supuesto), nos hemos pulido 5.000 millone de una tacada. Es la enfermedad del ludópata, juega hasta quedarse sin nada, y no come, no se ducha, no paga el alquiler, vamos tiene dinero para sus demencias enfermizas del imperio español, pero, para pagar las cosas normales no hay dinero.