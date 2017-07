Un accidente en un Cercanías de Barcelona deja 54 heridos, uno de ellos grave

Al 12



Como ocurre con demasiada frecuencia, la gente habla por hablar, escribe por escribir y acaba diciendo o escribiendo lo primero que se le pasa por la cabeza sin ningún tipo de reflexión.



La consecuencia de todo ello es que se acaba confirmando aquello que se pretende rebatir. No soy ni he sido nunca nacionalista. Ni nacionalista catalán ni de ningún otro tipo(los nacionalismos



siempre son fuente de conflictos). Yo no abucheo ni me mofo de nadie ni de nada y mucho menos de algo que pueda ocurrir en un partido de futbol (pan y futbol) en el que dudo que se me pueda ver.



Lo único totalmente cierto en su comentario es que soy catalán. Lo de cívico, democrático y tener seny, se intenta...