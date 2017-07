Las mujeres perciben de media casi un 23% menos de salario que los hombres

este tipo de noticias periodísticas folclóricas o de la srta Pepi hacen mucha gracia.



En primer lugar, el "precio hora de trabajo" se debe determinar bajo EL MISMO TRABAJO.



En segundo lugar, no sólo es suficiente con que se hagan comparaciones con el mismo trabajo, sino además, que exista la MISMA PRODUCTIVIDAD "MARGINAL" que es lo que determina el nivel de salarios justo. ¿Se han tenido en cuenta esos dos factores? Si no es así, y me huelo que no llo es, este estudio lo puedes destinar a limpieza de bajos (y no de coches).



Basta ya de rigor de la srta. pepi



Por otra parte , la pensión que se cobra está en función DE LO COTIZADO Y PUNTO. Del mismo modo que hay gente (al margen de géneros) que cobra un 30 % más que otra, y nadie se rasga las vestiduras, pues está justificado por la cotización, en este caso lo mismo. ¿ o es que pretenden discriminar a personas por el hecho de género y que yo tenga que percibir menos pensión para que alguien que ha cotizado menos que yo cobre lo mismo que yo? Eso sería incluso inconstitucional.